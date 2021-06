Phương pháp chạy bộ tiếp đất bằng gót chân

Ưu điểm của tiếp đất bằng gót chân là tự nhiên và dễ áp dụng với người mới chạy song cũng tạo ra một lực cản không nhỏ nếu muốn chạy nhanh.

Tiếp đất bằng gót chân là phương pháp tiếp đất của phần lớn những người chạy bộ ở Việt Nam và các nước châu Á hiện nay. Theo một thống kê tại giải chạy marathon quốc tế được tổ chức ở Hokkaido Nhật Bản năm 2004, có tới 75% vận động viên tiếp đất bằng phương pháp này.

Đó cũng chính là lý do mà hầu hết giày chạy bộ hiện nay đều có một phần đệm khá dày ở gót chân để hỗ trợ giảm lực mà gót chân phải chịu khi tiếp đất.

Hai runner trên đường chạy VM Huế 2020. Ảnh: VnExpress Marathon.

Chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh tiếp đất bằng gót chân, lòng giữa hay mũi chân có hiệu quả hơn và ít chấn thương. Một nghiên cứu từ tạp chí Medicine and Science in Sports and Exercise cho thấy runner giảm tỉ lệ chấn thương đến 50% khi tiếp đất bằng mũi bàn chân. Tuy nhiên 16 vận động viên tham gia nghiên cứu này đều là những người quen với tiếp đất bằng bàn chân hoặc mũi chân từ lâu.

Nếu là người tiếp đất bằng gót tự nhiên, việc chuyển qua phương pháp đáp trước có thể dẫn đến chấn thương. Những nguời chạy chuyên nghiệp đáp trước thường có đặc điểm cơ thể phù hợp với phương pháp này như bàn chân rộng, cung bàn chân trung bình và bắp chân dẻo dai. Khi cố gắng chuyển từ đáp gót qua đáp trước, nhiều runner với lòng bàn chân phẳng thường vấp phải chấn thương gân asin hoặc viên cân gan chân, trong khi runner với cung bàn chân cao thường bị lật cổ chân hoặc nứt xương đốt bàn chân.

Runner dễ gặp các chấn thương khác nhau khi thay đổi dáng chạy, bởi áp lực lên các vị trí khác nhau của chân. Khi đáp trước, cổ chân và bàn chân sẽ chịu nhiều áp lực hơn. Đối với các trường hợp đáp gót, áp lực sẽ giảm lên cổ chân nhưng sẽ nhiều hơn lên gối. Khi runner chuyển từ phương pháp này sang phương pháp khác, áp lực sẽ không mất đi mà sẽ chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, dẫn đến những chấn thương khác nhau.

Nhược điểm của phương pháp tiếp đất bằng gót chân là tạo ra một lực cản cho cơ thể của người chạy bộ. Tiếp xúc bằng gót chân giống như các bạn đạp phanh sau mỗi bước chạy. Hơn nữa, để có thể bước được bước tiếp theo, sau khi tiếp đất bằng gót chân, cả bàn chân cần chạm xuống đất sau đó đạp xuống đất và đi lên bằng mũi chân. Việc này làm cho thời gian tiếp xúc giữa chân và mặt đất trở nên lâu và gây nhiều lực tác động lên chân. Đặc biệt, người chạy bộ sẽ tiếp xúc với mặt đất trong tình trạng chân duỗi thẳng, do đó khớp gối và các khớp xương khác cũng sẽ phải chịu một tác động lực lớn.

Mỗi runner có phương pháp chạy riêng, phù hợp với thể trạng. Ảnh: VnExpress Marathon.

Về khía cạnh tiêu hao năng lượng, các khoa học cũng đã cho thấy không có sự đáng kể giữa các phương pháp đáp đất. Ngược lại, nhiều nghiên cứu kết luận runner phong trào thường sẽ chạy hiệu quả hơn với việc đáp gót một cách bản năng.

Trong một nghiên cứu xuất bản trên tạp chí Journal of Experimental Biology, các nhà nghiên cứu tính toán áp lực lên các khớp chân, dáng chạy cùng các bó cơ được sử dụng khi đi bộ và chạy bộ. Kết quả cho thấy khi đi bộ lượng năng lượng tiêu hao giảm gần 53% khi chúng ta đáp gót. Điều này có lẽ lí giải vì sao các runner chạy chậm thường đáp gót. Ngược lại, một vài nghiên cứu khác cho thấy hơn 30% runner chạy pace nhanh sử dụng phương pháp đáp trước.

Nghiên cứu sử dụng mô phỏng máy tính ở đại học Massachusetts cho ra kết quả, khi chạy ở pace 4:40, đáp gót sẽ tiết kiệm khoảng 6% năng lượng so với đáp trước. Đây là lí do mà cộng đồng chạy bộ phong trào cho rằng việc đáp gót mang lại cảm giác thoải mái hơn khi chạy. Việc tiết kiệm năng lượng bằng cách đáp gót cũng lí giải việc hơn 35% runner phong trào chuyển qua mang giày chạy tối giản minimalist vẫn tiếp tục đáp gót, mặc dù kiểu giày này làm họ cảm nhận rõ áp lực lên chân khi đáp gót hơn.

Thành Dương (tổng hợp)