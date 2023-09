Phương Oanh trình diễn trước 7.000 khán giả ở Milan

ItalyNgười mẫu Phương Oanh catwalk ngoài trời trong show của Diesel với khoảng 7.000 người xem.

Trong mưa, chân dài 24 tuổi thể hiện mẫu váy da xẻ đùi, kết hợp bốt da cao tới đầu gối và túi đồng điệu. Cô là một trong 73 người mẫu catwalk cho show Xuân Hè 2024 hôm 20/9. Họ trình diễn trên đường băng dài 46 m trong nền nhạc techno sôi động.

Phương Oanh diễn ở show Xuân Hè 2024 của Diesel Phương Oanh (xuất hiện từ giây 0:04) diễn ở show Xuân Hè 2024 của Diesel. Video: Diesel

Ngoài Diesel, Phương Oanh còn diễn cho Iceberg ở Milan Fashion Week (ngày 19-25/9). Trước đó, Phương Oanh trúng chín show ở New York gồm: Rachel Comey, Helmut Lang, Prabal Gurung, PRISCAVera, Anna Sui, Sandy Liang, 3.1 Phillip Lim, Alejandra Alonso Rojas, PH5. Ở Tuần thời trang London, cô diễn cho bốn nhà mốt: David Koma, Matty Bovan, Mark Fast, KNWLS.

Thành tích 15 show giúp cô đang nằm trong top 10 người mẫu diễn nhiều nhất ở ba tuần lễ thời trang. Phương Oanh cho biết show Helmut Lang để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho cô khi được mặc thiết kế in dòng thơ tiếng Việt "Con nhớ mẹ".

Phương Oanh cao 1,78 m, được nhận xét có tỷ lệ hình thể lý tưởng để làm người mẫu.

Phương Oanh sinh năm 1999, được biết tới khi tham gia Vietnam's Next Top Model mùa All Stars năm 2017. Cô bắt đầu phát triển ở thị trường quốc tế từ năm 2020 và gặt hái được nhiều thành công. Người đẹp từng trình diễn ở bốn kinh đô thời trang lớn nhất thế giới gồm London, New York, Milan và Paris Fashion Week, tham gia chiến dịch quảng cáo của Gucci.

Với show Diesel, nhà thiết kế Glenn Martens tiếp tục khai thác denim với phong cách đường phố sáng tạo. Vải deniem rách, denim kết hợp voan lưới xuyên thấu tạo hình ảnh nổi loạn và mạnh mẽ. Nhiều mẫu áo phông denim tẩy trắng, kết hợp quần xám rách.

Phom dáng tập trung vào áo khoác có mũ trùm đầu bạc màu, áo ba lỗ dệt kim, đầm cổ chữ V và áo len ngoại cỡ. Nhấn nhá cho bộ sưu tập còn có các mẫu váy bodycon bằng nhựa ôm sát cơ thể. Vogue đánh giá các mẫu túi xách bằng da của nhà mốt Italy toát lên nét tinh tế.

Một số thiết kế trong bộ sưu tập Xuân Hè 2024. Ảnh: Gorunway

Ý Ly