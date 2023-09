Phương Oanh mặc áo 'Con nhớ mẹ' ở New York Fashion Week

MỹNgười mẫu Phương Oanh trình diễn mẫu sơ mi ngược in dòng thơ viết về mẹ ở show Helmut Lang thuộc Tuần thời trang New York.

Trong show Xuân Hè 2024 của Helmut Lang hôm 8/9, người mẫu 24 tuổi sải bước trong bộ trang phục đen, trắng gồm sơ mi và quần tây. Mẫu áo ngược từ trước ra sau với cổ dựng đứng, in những dòng thơ viết về mẹ của Ocean Vương - tác giả Mỹ gốc Việt nổi tiếng.

Phương Oanh catwalk show Helmut Lang Xuân Hè 2024 Phương Oanh catwalk trong show Xuân Hè 2024 của Helmut Lang (phút thứ 2:50). Video: FF Channel

Phương Oanh cho biết cô xúc động khi diện thiết kế. Dòng thơ cũng là nỗi lòng của cô khi sống và làm việc xa nhà. Người đẹp tích cực đi casting ở New York Fashion Week, diễn ra từ ngày 8 đến 12/9. Mùa hè vừa qua, sau khi diễn show Marc Jacobs, cô dành thời gian thăm thú Na Uy.

Cô sinh năm 1999, được biết tới khi tham gia Vietnam's Next Top Model mùa All Stars năm 2017. Người đẹp cao 1,78 m, gương mặt góc cạnh đậm chất Á Đông. Phương Oanh bắt đầu phát triển ở thị trường quốc tế từ năm 2020 và gặt hái được nhiều thành công. Người đẹp từng trình diễn ở bốn kinh đô thời trang lớn nhất thế giới gồm London, New York, Milan và Paris Fashion Week. Những nhà mốt cô catwalk gồm: Marc Jacobs, Elie Saab, Dolce & Gabbana, Stella McCartney, MM6 Maison Margiela, Erdem, Halpern. Cô còn là người mẫu Việt đầu tiên tham gia chiến dịch quảng cáo của Gucci.

Mẫu áo do Phương Oanh trình diễn là một trong nhiều thiết kế in câu thơ của Ocean Vương. Ảnh: Gorunway

Show Xuân Hè 2024 của Helmut Lang đem tới những mẫu đầu tiên của Peter Do sau khi nhà thiết kế gốc Việt được bổ nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo hồi tháng 5. Các trang phục thể hiện lòng ngưỡng mộ của Do khi tìm hiểu chi tiết về lịch sử của nhà mốt nổi tiếng. Nhà thiết kế hợp tác Ocean Vương, chọn lọc một vài câu thơ tiêu biểu để làm thành slogan của sơ mi, tank top và in trên mặt sàn bê tông của đường catwalk. Nơi tổ chức show là cửa hàng ban đầu của Helmut Lang ở 80 phố Greene.

Vogue nhận xét các mẫu quần tây cạp thẳng và ngang phía trước được may đo và xử lý tinh tế. Tinh thần tối giản, thanh lịch của Do được thừa hưởng từ thời làm cho Phoebe Philo ở Celine, tiếp tục được nhấn mạnh với đầm hai dây kiểu thập niên 1990, blazer sắc nét, sơ mi rộng phóng khoáng. Bên cạnh những gam màu trung tính trắng, đen, Peter Do mang đến sắc thái mới khi sắp đặt các mảng màu nóng xen kẽ, gồm hồng, vàng.

Peter Do sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa, sang Mỹ cùng gia đình từ năm 14 tuổi Anh tốt nghiệp Học viện Công nghệ Thời trang FIT ở Manhattan, giành giải thưởng tốt nghiệp trong cuộc thi dành cho những nhà thiết kế trẻ của tập đoàn xa xỉ LVMH năm 2014. Năm 2018, anh cùng nhiều người bạn mở thương hiệu riêng mang tên mình.

