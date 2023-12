Phương Oanh - người mẫu nổi bật năm 2023

Bộ váy ngắn của David Koma giúp người mẫu tôn cặp chân dài cùng chiều cao 1,78 m.

Phương Oanh quê ở Điện Biên, được biết tới khi tham gia Vietnam's Next Top Model mùa All Stars năm 2017. Cô bắt đầu phát triển ở thị trường quốc tế từ năm 2020 và gặt hái được nhiều thành công. Người đẹp trình diễn ở bốn kinh đô thời trang lớn nhất thế giới gồm London, New York, Milan và Paris Fashion Week. Những nhà mốt cô catwalk gồm: Marc Jacobs, Elie Saab, Dolce & Gabbana, Stella McCartney, Erdem. Cô còn là người mẫu Việt đầu tiên tham gia chiến dịch quảng cáo của Gucci.