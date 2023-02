Phương Oanh catwalk với váy xuyên thấu Alexander Wang

Người mẫu Phương Oanh trình diễn bộ đầm xuyên thấu, khoe nội y trong show Alexander Wang.

Trong show Thu Đông 2023 thuộc Tuần lễ thời trang New York hôm 8/2, Phương Oanh thể hiện mẫu đầm xuyên thấu có điểm nhấn là đường xẻ ở ngực và gân sọc tạo từ các sợi tua rua. Trước show, cô còn tham gia buổi chụp hình cho nhà mốt Phillip Lim.

Phương Oanh catwalk với giày platform và đầm tua rua. Ảnh: Gorunway

New York Fashion Week đang diễn ra tại Mỹ với sự tham gia của 74 nhà mốt. Phương Oanh cho biết cô thấy vui và hào hứng khi chào năm mới với show của Marc Jacobs - một trong những tên tuổi lớn trên thế giới. Việc trúng casting show Alexander Wang cũng khiến người mẫu hài lòng.

Sự kiện đánh dấu sự trở lại của Alexander Wang ở Tuần lễ thời trang New York kể từ tháng 5/2019. Cuối năm 2020 và đầu 2021, nhà thiết kế đối mặt những cáo buộc quấy rối tình dục. Wang đã công khai xin lỗi, tổ chức một buổi biểu diễn ở khu phố người Hoa tại Los Angeles hồi tháng 4/2022, nhưng không được chú ý.

Show diễn lần này mang tên Cánh cửa của thần tình yêu với không gian trang trí theo phong cách boudoir (khuê phòng - nơi phụ nữ có thể dành thời gian riêng tư cho bản thân) qua những tấm rèm nhung màu hồng và ánh sáng mờ ảo. Không khí và bộ sưu tập được truyền cảm hứng từ những bộ phim của Vương Gia Vệ như 2046 và In the Mood for Love, trong đó, phong cách ăn mặc sang trọng hiện lên sắc nét.

Một số thiết kế trong show Thu Đông 2023 của Alexander Wang. Ảnh: Gorunway

Buổi biểu diễn chia thành ba màn, gồm các thiết kế dành cho nam và nữ. Phần đầu gồm nhiều trang phục từ vải denim và lông thú giả, họa tiết ngựa vằn cùng kiểu dáng đa dạng. Phần hai là thiết kế thể thao đơn giản, áo nỉ, blazer, váy xuyên thấu và nhiều quần in hình động vật. Phần cuối kết thúc bằng loạt váy tua rua bằng lụa, vải lưới trong suốt màu nude, gợi ký ức về buổi trình diễn năm 2011 đỉnh cao của Alexander Wang.

Vogue nhận xét các thiết kế tiếp tục cho thấy dù sắp tròn 40 tuổi, nhà thiết kế vẫn nắm bắt được nhu cầu và phong cách ăn vận sexy của giới trẻ.

Ý Ly