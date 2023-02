Phương Oanh khoanh tay catwalk ở show Marc Jacobs

MỹNgười mẫu Phương Oanh vừa catwalk vừa khoanh tay với chiếc áo khoác quá khổ ở show Marc Jacobs.

Cô gái sinh năm 1999 thể hiện bộ trang phục thứ năm trong show Xuân Hè 2023 của nhà thiết kế người Mỹ hôm 3/2 tại Park Avenue Armory. Trang phục gồm áo khoác ngắn với cổ cao và ống tay dài cường điệu, phối chân váy túi hộp và giày platform cao 20 cm. Cô được các chuyên gia tạo ra mái tóc ướt bạch kim, đôi lông mày "tàng hình" cùng phong cách trang điểm tự nhiên. Người mẫu vừa khoanh tay vừa catwalk để thể hiện đúng ý tưởng của show.

Phương Oanh diễn áo quá khổ trong show Marc Jacobs Phương Oanh catwalk (phút thứ 0:45 - 0:53) ở show Xuân Hè 2023 của Marc Jacobs. Video: Marc Jacobs

Buổi trình diễn đánh dấu show lớn đầu tiên của Phương Oanh trong năm nay. Sau sự kiện này, người mẫu tiếp tục casting cho các buổi trình diễn ở Tuần lễ thời trang New York mùa mốt Thu Đông 2023, bắt đầu từ ngày 10/2.

Sau hai năm không tổ chức show vì dịch, Marc Jacobs trở lại với bộ sưu tập nhằm tri ân "Bà hoàng punk" Vivienne Westwood - nhà thiết kế qua đời hôm 29/12/2022. Các người mẫu sải bước trong bóng tối bao trùm, trên nền tác phẩm Einstein on the Beach của Philip Glass do nghệ sĩ vĩ cầm Jennifer Koh thể hiện. Một số người mẫu khoanh tay khi catwalk để thể hiện sự độc đáo, tinh thần thách thức thường thấy trong các bộ sưu tập lẫn con người của Westwood.

Một số thiết kế trong bộ sưu tập Marc Jacobs tưởng nhớ Vivienne Westwood. Ảnh: Gorunway

Jacobs đặt tên cho bộ sưu tập là Heroes kèm theo một câu trích dẫn của Vivienne Westwood: "Thời trang giúp nâng cao cuộc sống. Tôi nghĩ đó là điều đáng yêu, hào phóng để làm cho người khác". Nhà thiết kế ngưỡng mộ tài năng thiên bẩm của bậc tiền bối, học hỏi được nhiều từ các sáng tạo phi thường của bà, nên khi Westwood qua đời, anh rất đau lòng.

Những chiếc corset trong bộ sưu tập Cướp biển nổi tiếng của Westwood vào khoảng năm 1981, được diễn giải lại thành những chiếc áo lót đan thông thường và những chiếc váy có nếp gấp. Hình bóng lãng mạn của Westwood pha trộn với phong cách quân đội ngầu của Jacobs, tạo thành các bộ cánh ấn tượng. Jacobs biến áo sơ mi thành váy và buộc tay áo ở phía sau, hoặc mặc cho người mẫu những chiếc áo khoác lộn ngược, có đường viền ôm sát khuôn mặt của họ một cách ấn tượng.

Show còn có những chiếc áo khoác dài được làm quá khổ như tấm chăn, mang đầy các mảnh hình học chắp vá đã làm nổi bật đặc tính punk của Westwood. Vogue đánh giá những tác phẩm này đặc biệt bởi được tạo nên từ quá trình làm thủ công tỉ mỉ.

Ý Ly