Phương Nga, Bình An diện ăn ý khi sánh đôi

Phương Nga vừa nhận lời cầu hôn của Bình An dịp Valentine. Họ hẹn hò từ năm 2017 nhưng dịp Lễ Tình nhân năm 2019 mới công khai. Trong hơn bốn năm gắn bó, cả hai được xem xứng đôi cả về sắc vóc lẫn gu thời trang. Dù ở sự kiện hay ngoài đời, họ đều chăm chút vẻ bề ngoài. Trên thảm đỏ, Phương Nga hướng đến hình ảnh nữ tính, thanh lịch. Cô thường chọn đầm dự tiệc có đường cắt xẻ vừa phải, ôm dáng, tôn đường cong. Bình An thể hiện phong cách lịch lãm, "đóng đinh" với những bộ suit may đo hiện đại, trẻ trung.