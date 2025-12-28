Phương Mỹ Chi 'phiêu' nốt cao trước hàng nghìn khán giả

TP HCMCa sĩ Phương Mỹ Chi lên quãng cao, khoe vũ đạo với loạt hit, được hàng nghìn fan cổ vũ ở lễ hội âm nhạc tối 27/12.

Tiết mục "Bóng phù hoa" của Phương Mỹ Chi

Cô là một trong những giọng ca khách mời của đêm khai mạc lễ hội âm nhạc Hozo Citi Tết Fest, tại công viên bờ sông Sài Gòn. Xuất hiện trên sân khấu cùng đôi cánh trắng, giọng ca Gen Z mở màn với liên khúc Vũ trụ cò bay - Bóng phù hoa.

Ở phần điệp khúc, cô xử lý với kỹ thuật hát giả thanh, liên tục lên nốt cao, nhận được tràng pháo tay của khán giả. Ca sĩ bắt nhịp, đưa micro về phía người hâm mộ để cùng hòa giọng. Trước sự cổ vũ nồng nhiệt, Phương Mỹ Chi xúc động nói: "Tình cảm của các bạn là điều bất cứ nghệ sĩ nào cũng ao ước".

Liên khúc "Rock hạt gạo - Ếch ngoài đáy giếng" của Phương Mỹ Chi

Trong phần trình diễn dài khoảng 45 phút, cô thể hiện màu sắc âm nhạc đa dạng. Với Gối gấm, Phương Mỹ Chi khắc họa sự cô đơn, chờ đợi của người phụ nữ trước mối tình dang dở. Cô cùng dàn vũ công thực hiện điệu múa chén trong MV - từng gây sốt năm 2024 với hàng triệu lượt xem, được giới trẻ cover.

Ca sĩ khiến bầu không khí nóng hơn qua loạt hit Rock hạt gạo - Ếch ngoài đáy giếng. Khi cô hát "Anh em ơi có vui không nào", đông đảo fan bên dưới hò reo: "Vui, vui, vui, vui". Phương Mỹ Chi khép lại bằng tiết mục Nhà tôi có treo một lá cờ, cùng DTAP - các cộng sự thân thiết - gợi nhớ hình ảnh hào hùng dịp 80 năm Quốc khánh: "Nhà tôi có treo một lá cờ/ Đỏ thắm những câu chuyện xưa/ Từng dãy phố mang sắc cờ/ Đẹp như hoa bay giữa trời...".

Phương Mỹ Chi trong tiết mục "Nhà tôi có treo một lá cờ" (DTAP sáng tác) - ca khúc cô trình diễn lần đầu. Ảnh: Đức Nam

Phương Mỹ Chi chinh phục fan bằng lối trò chuyện hoạt ngôn. Cô nói vừa trải qua một ngày bận rộn, sáng dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc ở Hà Nội, chiều biểu diễn cho fan meeting của diễn viên Lê Dương Bảo Lâm. Dù vậy, đến tối cô vẫn không thấy mệt bởi biết nhiều fan đợi hàng giờ để nghe cô hát. Khi được khán giả khen "giao diện đẹp", cô nói vui: "Tôi đầu tư đôi cánh để gặp mấy người đó".

Phương Mỹ Chi diễn trong lễ hội Hozo tối 27/12. Ảnh: Đức Nam

Với Phương Mỹ Chi, năm 2025 có nhiều cột mốc đáng nhớ. Cô thắng show Em xinh say hi - show ca hát quy tụ nhiều tài năng trẻ, với phiếu bình chọn áp đảo. Tại Sing! Asia - cuộc thi âm nhạc mở ra tầm khu vực, cô đoạt hạng ba, nhiều tiết mục được giám khảo Tô Hữu Bằng, Trương Lương Dĩnh lẫn truyền thông Trung Quốc ca ngợi. Lần đầu đóng chính điện ảnh, cô gây tiếng vang với Nhà gia tiên (đạo diễn Huỳnh Lập) - doanh thu 242 tỷ đồng, vào top 5 phim Việt ăn khách nhất năm. Ca sĩ có lượng fan ở nhiều độ tuổi, FC Tổ Cò ngày càng lớn mạnh.

Phương Mỹ Chi, 22 tuổi, nổi tiếng trong làng nhạc từ năm 10 tuổi sau khi đoạt á quân cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013. Cô từng ra mắt nhiều MV, album gây tiếng vang như Thương về miền Trung (2017), 16 xuân trăng (2019), Bát nhã thuyền (2020). Năm 2023, cô ra album Vũ trụ cò bay, lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học Việt. Cô còn tham gia diễn xuất trong các dự án điện ảnh Hai lúa (2014), Nhà gia tiên (2025), web-drama Tiệm hoa dì ghẻ.

Nhiều ca sĩ trẻ khác góp mặt ở sự kiện, chinh phục khán giả với loạt tiết mục. Hoàng Thùy Linh khoe vũ đạo với các ca khúc trong album Hoàng và Link, như Để Mị nói cho mà nghe, Bo xì bo, See tình. Phùng Khánh Linh thể hiện sở trường hát dream pop qua Ước anh tan nát con tim, Tâm sự với đêm một màu. Hiếu Thứ Hai là cái tên được mong đợi với các bản rap Ngủ một mình, Không thể say. Trúc Nhân kết lại đêm nhạc, trình diễn các bài hit Thật bất ngờ, Lớn rồi còn khóc nhè.

Khán giả nán lại đến 0h xem các nghệ sĩ trình diễn. Ảnh: Đức Nam

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chào đón năm mới quy mô lớn, do Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM phối hợp tổ chức. Lễ hội kéo dài trong năm ngày, đêm bế mạc diễn ra ngày 31/12 với sự tham gia của Mỹ Tâm, Đức Phúc, Vũ Cát Tường, Suboi.

Hozo tổ chức lần đầu năm 2019, quy tụ dàn ngôi sao trong và ngoài nước. Sau hai năm gián đoạn vì dịch, năm 2022, sự kiện trở lại với quy mô lớn, thu hút 150.000 khán giả ở hai địa điểm - phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên cầu Thủ Thiêm 2 (Thủ Đức). Năm 2024, ba đêm diễn thu hút hàng trăm nghìn người tại sân khấu tuyến đường Lê Lợi.

