Phương Mỹ Chi kết hợp rapper Tiêu Minh Phụng

Nhạc phẩm do DTAP sáng tác, nói về tình yêu đôi lứa giản dị. Ca khúc có giai điệu vui tươi, kết hợp nhiều thể loại gồm dân ca miền Tây. rap và nhạc điện tử.
Rapper Tiêu Minh Phụng cho biết khi nghe demo, anh nghĩ ngay tới việc mời Phương Mỹ Chi kết hợp, tin cả hai sẽ tạo nên phiên bản thú vị cho ca khúc. Hồi đầu năm, cặp sao gây chú ý khán giả với Wrapped miền Tây (phối nhiều ca khúc) tại gala trao giải Làn Sóng Xanh, hút 13 triệu lượt xem.
Trong MV, Phương Mỹ Chi, Tiêu Minh Phụng vào vai hội bạn thân của cô dâu, chú rể. Họ nhảy múa, pha trò, xử lý loạt tình huống phát sinh ở tiệc cưới. Sản phẩm còn quy tụ dàn sao tham gia diễn xuất như Mạc Văn Khoa, Huỳnh Lập, Karik, Quỳnh Lý, Tín Nguyễn.
Bối cảnh MV là vùng miệt vườn, trang trí nhiều vật dụng cây nhà lá vườn. Tiêu Minh Phụng, Phương Mỹ Chi chọn cách hát chân phương, đoạn rap cũng mang phong cách gần gũi, vũ đạo mang phong cách ngẫu hứng.
MV hút quan tâm của giới trẻ, vào top thịnh hành trên YouTube. Nhiều video cảnh hậu trường đăng tải trên TikTok, đạt triệu lượt xem.
Tiêu Minh Phụng thực hiện MV trong hai tháng, định hướng phát triển âm nhạc tôn vinh văn hóa dân gian. Do đó, anh chọn các chất gắn với cuộc sống thường nhật vùng quê. Ngoài cải lương, sắp tới anh đưa chèo, tuồng, xẩm kết hợp rap vào các sản phẩm âm nhạc, với mong muốn đưa nét truyền thống đến gần hơn với giới trẻ.
Tiêu Minh Phụng, 28 tuổi, quê Cà Mau, nổi lên từ Rap Việt 2024 với những tiết mục kết hợp rap với cải lương. Hồi tháng 8, anh biểu diễn trong chương trình Tự hào là người Việt Nam ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, trước 30.000 khán giả. Cùng đó, anh phát hành MV Vết chân hằn trên lửa, về hình ảnh người công an nhân dân Việt Nam và những chiến sĩ ngã xuống vì Tổ quốc. Anh cho biết đang hoàn thiện E.P đầu tay, dự kiến phát hành trong tháng 9.
Phương Mỹ Chi, 22 tuổi, quê TP HCM. Cô nổi tiếng trong làng nhạc từ năm 10 tuổi sau đoạt á quân cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013, trong đó "gây bão" khi hát Quê em mùa nước lũ (Tiến Luân). Hơn 10 năm theo đuổi ca hát, cô ra mắt nhiều MV, từng phát hành album Thương về miền Trung (2017), 16 xuân trăng (2019), Bát nhã thuyền (2020), Vũ trụ cò bay (2023).
Hồi tháng 7, Phương Mỹ Chi đoạt hạng 3 cuộc thi Sing! Asia,có nhiều tiết mục quảng bá văn hóa Việt gây ấn tượng với khán giả trong nước, quốc tế. Cuối tháng 8, cô vượt qua 29 gương mặt để giành cúp quán quân Em xinh say hi mùa đầu tiên.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp