Phương Mỹ Chi kết hợp rapper Tiêu Minh Phụng

Ca sĩ Phương Mỹ Chi, rapper Tiêu Minh Phụng diễn cảnh đám cưới miền Tây hài hước trong MV "Vợ chồng mình quê".

Nhạc phẩm do DTAP sáng tác, nói về tình yêu đôi lứa giản dị. Ca khúc có giai điệu vui tươi, kết hợp nhiều thể loại gồm dân ca miền Tây. rap và nhạc điện tử.

MV "Vợ chồng mình quê" của Tiêu Minh Phụng, Phương Mỹ Chi MV "Vợ chồng mình quê".

Rapper Tiêu Minh Phụng cho biết khi nghe demo, anh nghĩ ngay tới việc mời Phương Mỹ Chi kết hợp, tin cả hai sẽ tạo nên phiên bản thú vị cho ca khúc. Hồi đầu năm, cặp sao gây chú ý khán giả với Wrapped miền Tây (phối nhiều ca khúc) tại gala trao giải Làn Sóng Xanh, hút 13 triệu lượt xem.

Dàn sao tái hiện không khí đám cưới miền Tây trong MV.

Trong MV, Phương Mỹ Chi, Tiêu Minh Phụng vào vai hội bạn thân của cô dâu, chú rể. Họ nhảy múa, pha trò, xử lý loạt tình huống phát sinh ở tiệc cưới. Sản phẩm còn quy tụ dàn sao tham gia diễn xuất như Mạc Văn Khoa, Huỳnh Lập, Karik, Quỳnh Lý, Tín Nguyễn.

Bối cảnh MV là vùng miệt vườn, trang trí nhiều vật dụng cây nhà lá vườn. Tiêu Minh Phụng, Phương Mỹ Chi chọn cách hát chân phương, đoạn rap cũng mang phong cách gần gũi, vũ đạo mang phong cách ngẫu hứng.

Tiêu Minh Phụng và Phương Mỹ Chi trong MV.

MV hút quan tâm của giới trẻ, vào top thịnh hành trên YouTube. Nhiều video cảnh hậu trường đăng tải trên TikTok, đạt triệu lượt xem.

Tiết mục "Wrapped miền Tây" Phương Mỹ Chi, Tiêu Minh Phụng hát "Wrapped miền Tây". Video: Làn Sóng Xanh

Tiêu Minh Phụng thực hiện MV trong hai tháng, định hướng phát triển âm nhạc tôn vinh văn hóa dân gian. Do đó, anh chọn các chất gắn với cuộc sống thường nhật vùng quê. Ngoài cải lương, sắp tới anh đưa chèo, tuồng, xẩm kết hợp rap vào các sản phẩm âm nhạc, với mong muốn đưa nét truyền thống đến gần hơn với giới trẻ.

Hậu trường MV "Vợ chồng mình quê". Hậu trường các khách mời quay MV.

Tiêu Minh Phụng, 28 tuổi, quê Cà Mau, nổi lên từ Rap Việt 2024 với những tiết mục kết hợp rap với cải lương. Hồi tháng 8, anh biểu diễn trong chương trình Tự hào là người Việt Nam ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, trước 30.000 khán giả. Cùng đó, anh phát hành MV Vết chân hằn trên lửa, về hình ảnh người công an nhân dân Việt Nam và những chiến sĩ ngã xuống vì Tổ quốc. Anh cho biết đang hoàn thiện E.P đầu tay, dự kiến phát hành trong tháng 9.

MV "Vết chân hằn trên lửa" - Tiêu Minh Phụng MV "Vết chân hằn trên lửa" (sáng tác Nguyễn Võ Hoài Sơn) của Tiêu Minh Phụng.

Phương Mỹ Chi, 22 tuổi, quê TP HCM. Cô nổi tiếng trong làng nhạc từ năm 10 tuổi sau đoạt á quân cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013, trong đó "gây bão" khi hát Quê em mùa nước lũ (Tiến Luân). Hơn 10 năm theo đuổi ca hát, cô ra mắt nhiều MV, từng phát hành album Thương về miền Trung (2017), 16 xuân trăng (2019), Bát nhã thuyền (2020), Vũ trụ cò bay (2023).

Hồi tháng 7, Phương Mỹ Chi đoạt hạng 3 cuộc thi Sing! Asia,có nhiều tiết mục quảng bá văn hóa Việt gây ấn tượng với khán giả trong nước, quốc tế. Cuối tháng 8, cô vượt qua 29 gương mặt để giành cúp quán quân Em xinh say hi mùa đầu tiên.

