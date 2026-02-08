Tại gala WeChoice Awards tối 7/2 ở TP HCM, Phương Mỹ Chi hát nhạc phẩm do cô và DTAP sáng tác, từng gây chú ý trên sân khấu cuộc thi âm nhạc quốc tế Sing! Asia 2025.

Phương Mỹ Chi đánh trống khi diễn hit 'Buôn trăng' Màn đánh trống trong tiết mục của Phương Mỹ Chi. Tại sự kiện, cô được vinh danh là top 10 Nhân vật truyền cảm hứng. Video: Ban tổ chức cung cấp

Khi ngân các câu thơ Đây thôn vĩ dạ của Hàn Mặc Tử - cảm hứng để viết ca khúc, Phương Mỹ Chi kết hợp đánh trống. Cô biểu diễn cùng các nghệ sĩ thuộc dàn nhạc Dân Tộc và phần múa võ cổ truyền Bình Định của 40 em nhỏ. Tiết mục nhận được tràng pháo tay của người xem. Các video đoạn cắt ca sĩ chơi nhạc cụ truyền thống trên sân khấu cũng được mọi người chia sẻ trên các nền tảng số, hút lượt xem.

Phương Mỹ Chi cho biết dành nhiều ngày tập luyện. "Áp lực của tôi là phải tạo sự hòa quyện với các nhạc cụ dân tộc khác do các nghệ sĩ trong dàn nhạc thể hiện như sáo, đàn bầu, nhị", cô nói.

Bài hát được khán giả nhận xét là thành công của Phương Mỹ Chi, góp phần quảng bá văn hóa Việt ra quốc tế khi giới thiệu vào năm 2025. Nhạc phẩm thuộc dòng folktronic - kết hợp chất liệu dân gian với cách phối khí hiện đại. Nhà sản xuất DTAP sử dụng bản hòa âm có tiếng đàn nhị, kèn sona, thu âm trực tiếp cùng các nghệ nhân để giữ sự chân thật của từng giai điệu. Đoạn cao trào được DTAP đẩy nhanh, dồn dập hơn với tiết tấu rock pha dân gian.

Ca khúc từng góp mặt trong hạng mục Âm nhạc truyền cảm hứng tại giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025.