Phương Mỹ Chi buồn vì sự cố âm thanh

Ca sĩ Phương Mỹ Chi nói 12 năm đi hát lần đầu gặp sự cố âm thanh nghiêm trọng khi diễn "Ếch ngoài đáy giếng" tại concert "Em xinh say hi".

Phương Mỹ Chi - quán quân của chương trình - diễn solo nhạc phẩm tại concert tối 11/10 ở Hà Nội. Ca sĩ gặp sự cố ngay đầu tiết mục. Khi đến đoạn cao trào, âm thanh im bặt khiến khán giả không hiểu chuyện gì xảy ra. Lỗi này sau đó tiếp tục lặp lại. Có lúc Phương Mỹ Chi hát nhưng không có tiếng hoặc khẩu hình miệng không khớp theo tiếng nhạc đè chuẩn bị sẵn, khiến khán giả tưởng cô hát nhép.

Phương Mỹ Chi buồn vì sự cố khi diễn 'Ếch ngoài đáy giếng' Phần trình diễn bị lỗi âm thanh của Phương Mỹ Chi. Video: Nguyên An

Phương Mỹ Chi quyết định hát chay để tránh tình trạng "chết" sân khấu. Âm thanh sau đó được ban tổ chức xử lý, ca sĩ tiếp tục khuấy động không khí cùng hàng chục khán giả.

Kết thúc show, Phương Mỹ Chi xin lỗi vì mang đến tiết mục thiếu trọn vẹn. Cô cho biết buồn, bứt rứt vì dành nhiều tâm huyết cho màn xuất hiện. "12 năm đi hát, lần đầu tôi gặp sự cố hy hữu như vậy. Tôi thật sự áy náy với fan", cô nói.

Theo ca sĩ, lúc đầu cô không biết nhạc bên ngoài bị tắt, chỉ nghe âm thanh bằng tai nghe và biểu diễn. Đến khi tiếng của phụ kiện cũng tắt theo, cô mới nhận ra sự cố. Phương Mỹ Chi nói trình diễn bằng bản năng, cố gắng xử lý tình huống tốt nhất có thể nhưng vẫn bị trật nhịp.

Phương Mỹ Chi cùng vũ đoàn trong tiết mục. Ảnh: Chương trình cung cấp

Nhạc phẩm Ếch ngoài đáy giếng do Phương Mỹ Chi và một số cộng sự sáng tác, kết hợp màu sắc văn hóa dân gian với hiện đại. Ca khúc biến tấu từ bài hát thiếu nhi quen thuộc Chú ếch con (Phan Nhân sáng tác) với những câu như: "Em là con ếch con. Có hai là hai mắt tròn", cùng đó lồng ghép thông điệp tự hào là người Việt Nam. Tiết mục từng thu hút hàng chục triệu view trên các nền tảng số, đồng thời tạo ra các bản cover do khán giả lớn tuổi lẫn trẻ em thực hiện.

Trích tiết mục "Ếch ngồi đáy giếng" của Phương Mỹ Chi Trích tiết mục "Ếch ngoài đáy giếng" của Phương Mỹ Chi tại chung kết "Em xinh say hi" hồi tháng 8. Video: Ban tổ chức cung cấp

Tại concert, Phương Mỹ Chi cùng các "em xinh" diễn lại nhiều tiết mục gây chú ý như Cầm kỳ thi họa, Duyên, I'll Be There. Ca sĩ còn mang đến tiếng cười qua màn tung hứng với MC Trấn Thành.

Phương Mỹ Chi nổi tiếng trong làng nhạc từ năm 10 tuổi sau khi đoạt á quân cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013. Hơn 10 năm theo đuổi ca hát, cô ra mắt nhiều MV, từng phát hành album Thương về miền Trung (2017), 16 xuân trăng (2019), Bát nhã thuyền (2020). Năm 2023, cô ra album Vũ trụ cò bay, lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học Việt. Cô còn tham gia diễn xuất trong các dự án điện ảnh Hai lúa (2014), Nhà gia tiên (2025), web-drama Tiệm hoa dì ghẻ. Hồi tháng 7, Phương Mỹ Chi đoạt hạng 3 cuộc thi Sing! Asia, có nhiều tiết mục quảng bá văn hóa Việt gây ấn tượng với khán giả trong nước, quốc tế.

Tân Cao