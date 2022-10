Phương Điền: 'Tôi nể diễn xuất của Thái Hòa'

Đạo diễn Phương Điền cho biết phục khả năng diễn xuất, cách nghiên cứu kịch bản của Thái Hòa khi đóng chính phim "Mẹ Rơm".

Trailer phim "Mẹ Rơm" Trailer phim "Mẹ Rơm". Video: VFC

Phim lấy bối cảnh ở một vùng quê nghèo tại Phan Rang, Ninh Thuận. Thái Hòa đóng chính - vai Mô "gù" - người đàn ông bị gù lưng, lầm lì, ít nói, sống cô đơn từ nhỏ ở miền quê hẻo lánh. Anh thầm yêu cô gái cùng làng tên Loan (Hồng Loan). Sau khi Loan bị cưỡng bức, có thai, anh trở thành người cha bất đắc dĩ của Hạt Dẻ - con gái cô.

Tác phẩm là dự án tái hợp của Phương Điền và Thái Hòa kể từ phim truyền hình Cha rơi (2014). Đạo diễn cho biết ban đầu, khi mời Thái Hòa đóng chính, anh đắn đo, sợ đồng nghiệp từ chối vì áp lực lặp lại màu sắc của các vai cũ. Vốn biết thuở còn là sinh viên, học chung trường Sân khấu Điện ảnh, anh hiểu sự kỹ tính của Thái Hòa.

"Dù vậy, nỗi lo lắng của tôi là thừa. Khi phim bấm máy, tôi yên tâm hơn hẳn bởi Thái Hòa diễn rất giỏi, chịu nghiên cứu kịch bản, độ kỹ lưỡng có khi còn hơn tôi", đạo diễn nhận xét.

Hai năm qua, Thái Hòa từ chối nhiều dự án điện ảnh để trở lại màn ảnh nhỏ. Anh cho biết giai đoạn này thích cảm giác tham gia các dự án truyền hình vì được sống với các nhân vật lâu hơn. "Tôi không lo lắm về việc bản thân diễn có giống các vai trước đó không. Tôi quan niệm mỗi nhân vật đã có sức sống riêng", diễn viên nói.

Từ trái qua: Thái Hòa, Cao Minh Đạt, đạo diễn Phương Điền ở buổi ra mắt phim hôm 20/10 tại TP HCM. Ảnh: Phong

Phương Điền cho biết lên phim trường, nhiều lúc Thái Hòa tự nghĩ ra cách diễn, biến hóa trong các tình huống. Anh vào vai người đàn ông dị dạng, phải đeo mô gù nặng 3 kg trên lưng. Bị hạn chế về đi đứng, thao tác, diễn viên dồn biểu cảm vào giọng nói, ánh mắt. Đạo diễn nói: "Mỗi khi Thái Hòa thoại, tôi thấy được nhiều cung bậc cảm xúc - hỉ nộ ái ố của nhân vật".

Thanh Hiền nể diễn xuất của Thái Hòa Nghệ sĩ Thanh Hiền nể diễn xuất của Thái Hòa trong "Mẹ Rơm". Video: Mai Nhật

Nhiều diễn viên trong đoàn cũng cho biết ngưỡng mộ cách nhập vai của Thái Hòa. Mỗi lần đoàn nghỉ ngơi, dùng cơm trưa, Minh Luân đều thấy đàn anh đem kịch bản ra đọc. Cao Thái Hà trở lại đóng phim của Phương Điền - sau ba năm tham gia phim Tiếng sét trong mưa (2019) - vì Thái Hòa. "Tôi biết đây là cơ hội quý để được học hỏi từ đàn anh, xem cách anh Hòa hóa thân thành nhân vật ra sao", cô nói.

Ngoài nhân vật Mô "gù", mỗi người ở làng quê ấy, dù tốt hay xấu, đều có những nỗi niềm riêng. Phim do biên kịch To To Chan và Kim Lý Bắc viết kịch bản từ ý tưởng của Phương Điền. Tác phẩm còn có sự tham gia của Cao Minh Đạt, Ngọc Lan, Ngân Quỳnh, Thanh Hiền...

Thái Hòa trở lại màn ảnh nhỏ sau thành công "Cây táo nở hoa". Ảnh: Phong

Thái Hòa sinh năm 1974 tại TP HCM. Sau thành công với vai trò nghệ sĩ hài sân khấu, anh gây ấn tượng trong nhiều tác phẩm điện ảnh: Để Mai tính, Long Ruồi, Cưới ngay kẻo lỡ... Năm 2020, anh tham gia phim Tiệc trăng máu của đạo diễn Quang Dũng - tác phẩm lọt vào top 5 doanh thu phim Việt cao nhất mọi thời (175 tỷ đồng). Năm 2021, anh góp mặt trong tác phẩm truyền hình Cây táo nở hoa. Sau khi ly hôn Cát Phượng, anh cưới vợ mới - Hồng Thu, có một con trai.

Mai Nhật