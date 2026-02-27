Phường đầu tiên TP HCM thí điểm chăm sóc sức khỏe tại nhà

Khánh thành trụ sở mới khang trang trị giá gần 28 tỷ đồng, Trạm Y tế phường Xuân Hòa đồng thời trở thành địa phương đầu tiên TP HCM thí điểm mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình".

Tại lễ khánh thành ngày 27/2, Trạm Y tế phường Xuân Hòa ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 6 cơ sở y tế lớn ở TP HCM, gồm các bệnh viện Nhân dân Gia Định, Mắt, Tai Mũi Họng, Da liễu, Y học cổ truyền và Viện Pasteur TP HCM. Nơi này ra mắt 6 đội "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình". Đây là mô hình đầu tiên tại Việt Nam được triển khai theo định hướng quản lý sức khỏe toàn diện dựa vào cộng đồng. Địa phương cũng sẽ triển khai thêm mô hình "ATM thuốc" nhằm bảo đảm cung ứng thuốc thiết yếu kịp thời cho người cao tuổi và bệnh nhân mạn tính.

Mỗi đội gồm bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ đa khoa làm đội trưởng, điều dưỡng điều phối, dược sĩ hoặc dược tá quản lý thuốc, nhân viên y tế công cộng phụ trách phòng bệnh, sàng lọc, tiêm chủng, cùng 2-6 cộng tác viên sức khỏe tại khu dân cư. Các cộng tác viên trực tiếp phụ trách từng cụm hộ gia đình, đóng vai trò cầu nối giữa trạm y tế và người dân.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng, mô hình này thay đổi hoàn toàn tư duy y tế truyền thống, chuyển từ thế thụ động, "ngồi trạm chờ bệnh nhân" sang chủ động nắm bắt sức khỏe người dân theo hộ gia đình. Người dân từng khu vực sẽ có số điện thoại, email của bác sĩ để trao đổi 24/7. Các đội cũng sẵn sàng tương tác, chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho người cao tuổi, giúp người bệnh không phải di chuyển xa.

Mô hình này đã được nhiều quốc gia như Brazil, Anh, Thái Lan, Cuba triển khai hiệu quả. Điểm chung là trạm y tế chủ động quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và nhóm nguy cơ, qua đó góp phần giảm tải cho tuyến trên và từng bước củng cố nền tảng y tế dự phòng vững chắc ngay từ cơ sở.

Bác sĩ Trạm Y tế phường Xuân Hòa khám sức khỏe người cao tuổi. Ảnh: Trạm Y tế phường Xuân Hòa

Trạm Y tế phường Xuân Hòa tọa lạc tại số 18 Võ Văn Tần, với diện tích khuôn viên 558 m2, tổng mức đầu tư gần 28 tỷ đồng từ ngân sách TP HCM. Hiện trạm có 63 nhân sự, trong đó có 18 bác sĩ thuộc các chuyên khoa cơ bản, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân trên địa bàn.

Từ nay đến cuối năm 2026, phường Xuân Hòa đặt mục tiêu trên 90% người dân sinh sống trong khu vực thí điểm được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân; trên 95% người thuộc nhóm nguy cơ cao được cập nhật hồ sơ đầy đủ, liên tục; trên 70% người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường đang điều trị ổn định được quản lý, theo dõi và tiếp tục điều trị tại tuyến y tế cơ sở bởi đội chăm sóc sức khỏe.

Từ ngày 1/1/2026, 168 trạm y tế xã, phườngtrên địa bàn TP HCM được chuyển về trực thuộc chính quyền địa phương, thay vì Trung tâm Y tế quận, huyện như trước. Các trạm y tế này được khám chữa bệnh với đầy đủ thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế, đồng thời đảm nhận vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại địa bàn.

