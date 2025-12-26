Trạm y tế ở TP HCM khám chữa bệnh BHYT như bệnh viện

168 trạm y tế xã, phường được đưa về trực thuộc chính quyền địa phương từ ngày 1/1/2026, khám chữa bệnh với đầy đủ thuốc trong danh mục BHYT như tại bệnh viện và chăm sóc sức khỏe ban đầu người dân.

Ngày 26/12, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết thành phố sắp xếp lại 38 trung tâm y tế khu vực, vốn đang quản lý 168 trạm y tế, thành 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã. Việc thay đổi mô hình này nhằm rút ngắn khâu quản lý, giúp trạm y tế chủ động hơn và phục vụ người dân kịp thời, sát nhu cầu thực tế hơn.

Sau khi sắp xếp, các trạm y tế vẫn giữ nguyên cơ sở vật chất, nhân lực và trang thiết bị hiện có, bảo đảm các hoạt động khám chữa bệnh, tiêm chủng và chăm sóc sức khỏe ban đầu không bị gián đoạn. Các trạm tiếp tục được Sở Y tế hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra về chuyên môn.

Những dịch vụ quen thuộc với người dân như tiêm vaccine, theo dõi bệnh mạn tính, quản lý sức khỏe người cao tuổi, trẻ em, truyền thông giáo dục sức khỏe tiếp tục được duy trì và tổ chức phù hợp với đặc thù từng địa bàn. Ở những khu vực trước đây người dân phải đến trung tâm y tế khu vực để giải quyết các nhu cầu y tế cơ bản, nay có thể thực hiện ngay tại trạm y tế phường, xã, giúp tiết kiệm thời gian đi lại và giảm chờ đợi.

Với các trung tâm y tế khu vực đang điều trị nội trú, TP HCM vẫn duy trì hoạt động khám chữa bệnh như hiện nay. Một phần nhiệm vụ y tế cơ sở được chuyển về trạm y tế, góp phần phân luồng người bệnh hợp lý và giảm áp lực cho các cơ sở tuyến trên.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo ông Thượng, thành phố đặt mục tiêu nâng cao năng lực trạm y tế để đây thực sự trở thành "điểm chạm y tế đầu tiên" của người dân. Nhân viên y tế cơ sở sẽ được đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn, đồng thời nhận hỗ trợ trực tiếp từ các bệnh viện thông qua tư vấn, hội chẩn từ xa. Nhờ đó, nhiều trường hợp bệnh có thể được chẩn đoán, theo dõi và điều trị ngay tại tuyến cơ sở như bệnh viện, hạn chế chuyển tuyến không cần thiết.

Việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại trạm y tế được bảo đảm đầy đủ thuốc theo danh mục quy định, giúp người dân yên tâm khi sử dụng BHYT tại tuyến gần nhà. TP HCM cũng sẽ từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của trạm y tế. Mô hình AI hỗ trợ đọc, phân tích X-quang đã triển khai hiệu quả tại Trạm Y tế xã đảo Thạnh An dự kiến được mở rộng, giúp người dân ở khu vực xa trung tâm vẫn tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.

Trong các trường hợp cấp cứu cần chuyển viện, Trung tâm Cấp cứu 115 tiếp tục phối hợp hỗ trợ trạm y tế, bảo đảm người bệnh được chuyển tuyến kịp thời, an toàn. Công tác phòng, chống dịch bệnh cũng được tổ chức ngay tại địa bàn, phát hiện sớm và xử lý nhanh các nguy cơ trong cộng đồng.

Theo người đứng đầu ngành y tế TP HCM, trạm y tế trực thuộc mô hình quản lý nào cũng vẫn là nền tảng của hệ thống y tế. Các trạm không hoạt động đơn lẻ mà luôn được kết nối, hỗ trợ về chuyên môn, nhân lực và điều hành từ toàn hệ thống, nhằm bảo đảm người dân được chăm sóc sức khỏe liên tục, an toàn ngay từ tuyến cơ sở.

Thời gian tới, TP HCM ưu tiên đầu tư xây mới hoặc nâng cấp cơ sở vật chất cho các trạm y tế, bảo đảm đủ không gian, trang thiết bị và điều kiện phục vụ. Các địa phương được yêu cầu chủ động rà soát hiện trạng, bố trí quỹ đất và nguồn vốn phù hợp, hướng tới xây dựng hệ thống trạm y tế khang trang, hiện đại, thân thiện với người dân.

Lê Phương