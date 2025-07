Phương Châu tổ chức hội nghị khoa học chủ đề tiêu chuẩn JCI

Cần ThơHội nghị Khoa học thường niên bàn về tiêu chuẩn JCI trong vận hành y tế do Tập đoàn Y tế Phương Châu tổ chức thu hút hơn 800 đại biểu tham dự, ngày 11/7.

Với chủ đề "JCI & JCI Enterprise - Bản giao hưởng trong vận hành y tế", Hội nghị Khoa học thường niên (ACP) lần thứ 9 quy tụ các báo cáo viên đến từ 7 trong số 9 bệnh viện, hệ thống y tế đạt tiêu chuẩn JCI và JCI Enterprise tại Việt Nam. Đó là Bệnh viện Vinmec Central Park, Bệnh viện FV, Bệnh viện Quốc tế Mỹ, Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng và Tập đoàn Y tế Phương Châu (gồm Phương Châu Cần Thơ, Phương Châu Sóc Trăng, Phương Nam).

Ngoài ra, hội nghị còn có sự góp mặt của các chuyên gia quốc tế đến từ The Medical City (Philippines), một trong những bệnh viện hàng đầu khu vực ASEAN đạt chuẩn JCI, cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sản - phụ khoa và nhi khoa.

Đại diện Tập đoàn Y tế Phương Châu và đại diện các bệnh viện tại Việt Nam đạt JCI tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Châu

Theo ban tổ chức, đây là hội nghị khoa học đầu tiên có sự tham gia của báo cáo viên đến từ các bệnh viện và hệ thống y tế đạt tiêu chuẩn JCI và JCI Enterprise tại Việt Nam và nước ngoài. Những báo cáo là sự chắt lọc thực tiễn từ JCI nhằm cung cấp cho người tham dự những kiến thức tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: an toàn người bệnh, chất lượng điều trị, bảo vệ sức khỏe nhân viên y tế.

Hội nghị chia 5 khu vực với các chuyên đề "Trải nghiệm từ hành trình chất lượng cao đến chăm sóc toàn diện cho nhân viên", "Sự phối hợp của bác sĩ và điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh toàn diện và liên tục", "An toàn trong cận lâm sàng", "Quản trị an toàn hệ thống thông tin và cơ sở hạ tầng" và "Cập nhật kiến thức và ca lâm sàng nổi bật trong sản - phụ - nhi sơ sinh".

Phát biểu khai mạc hội nghị, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hồ, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị, CEO Tập đoàn Y tế Phương Châu cho biết, chủ đề "JCI & JCI Enterprise - Bản giao hưởng trong vận hành y tế" không phải là một sự ví von ngẫu hứng. Đó là cách ban tổ chức hình dung về một hệ thống y tế hiện đại như một bản giao hưởng, nơi mỗi con người - mỗi quy trình - mỗi công nghệ - mỗi nét văn hóa - đều đóng vai trò như những nhạc cụ. "Toàn bộ hệ thống vận hành ấy chỉ đạt đến sự hài hòa khi được dẫn dắt bằng các chuẩn mực quốc tế như JCI và JCI Enterprise", bác sĩ Ngọc Hồ khẳng định.

Theo đó, hội nghị nhấn mạnh sự phối hợp đồng bộ giữa con người và văn hóa, quy trình và công nghệ trong hệ thống y tế. Mỗi yếu tố tựa như những bộ khí cụ trong một dàn nhạc - cùng hòa tấu theo "khuông nhạc" chuẩn mực là các tiêu chí của JCI và JCI Enterprise.

BS. Nguyễn Thị Ngọc Hồ - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Y tế Phương Châu phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: Phương Châu

JCI (Joint Commission International) là tiêu chuẩn toàn cầu về quản lý chất lượng và an toàn người bệnh, dựa trên hơn 2.500 tiêu chuẩn nghiêm ngặt, bao gồm: an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý thuốc, ứng phó cấp cứu, quản lý chất lượng và an toàn nhân viên y tế.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Việt Nga, Phó giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết Cần Thơ có hai bệnh viện đạt JCI (Phương Châu Cần Thơ, Phương Châu Sóc Trăng). Bác sĩ cảm ơn các chuyên gia trong nước và quốc tế đã chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giúp cho các thầy thuốc trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận các kiến thức mới để phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện Tổ chức JCI phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: Phương Châu

Với hơn 15 năm hoạt động, Tập đoàn y tế Phương Châu đã xây dựng một hệ sinh thái đa chuyên khoa lấy Sản khoa làm trung tâm, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ khoa - hiếm muộn - đa khoa - nam khoa - thẩm mỹ trong việc hội chẩn, chẩn đoán và chữa trị. Hệ sinh thái y tế này liên kết chặt chẽ với nhau, không chỉ giúp mẹ và bé an toàn, mà còn cải thiện toàn diện chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Năm 2022, Bệnh viện quốc tế Phương Châu (Cần Thơ) trở thành cơ sở đầu tiên trong hệ thống y tế Phương Châu đạt con dấu vàng JCI. Đây cũng là bệnh viện đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long và một trong 6 bệnh viện đầu tiên trên toàn quốc có được JCI. Năm 2024, 2 Bệnh viện quốc tế Phương Châu Sóc Trăng và Bệnh viện Phương Nam (TP HCM) đồng thời đạt chứng nhận JCI, nâng tổng số lượng bệnh viện đạt JCI của tập đoàn y tế này lên 3, trong tổng số 9 bệnh viện đạt JCI tại Việt Nam. Đồng thời, Phương Châu trở thành hệ thống y tế đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chứng nhận JCI - Enterprise, nằm trong top 10 toàn cầu.

Cùng năm 2024, đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Phương Châu Cần Thơ cũng lần thứ 2 được công nhận RTAC - bộ tiêu chuẩn chất lượng về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản của Australia và New Zealand. Ngoài ra, Bệnh viện quốc tế Phương Châu Cần Thơ cũng nhận danh hiệu "Bệnh viện nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc" - sáng kiến được triển khai bởi Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh với sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế Alive & Thrive và Đại sứ quán Ireland. Các đơn vị của Phương Châu cũng thường xuyên đạt được điểm số cao trong các đợt đánh giá 83 tiêu chí bệnh viện của các sở Y tế.

Diệp Chi