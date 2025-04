Phương án sắp xếp phường, xã ở Cần Thơ và Tây Ninh

TP Cần Thơ với gần 1,5 triệu dân, dự kiến còn 33 xã, phường, thay vì 80, còn tỉnh Tây Ninh 1,2 triệu dân cũng giảm từ 94 đơn vị hành chính cơ sở xuống còn 26-28.

Cần Thơ hiện có 5 quận (Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt) và bốn huyện (Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh) với tổng số 80 đơn vị hành chính cấp cơ sở (36 xã, 39 phường và 5 thị trấn).

Theo tờ trình ngày 3/4, Sở Nội vụ TP Cần Thơ đề xuất sắp xếp còn 33 đơn vị, gồm 14 xã và 19 phường. Trong đó, quận trung tâm Ninh Kiều sẽ thành lập ba phường: Tân An, An Bình và Ninh Kiều.

Cụ thể, phường Tân An được hợp nhất từ các phường An Hòa, Cái Khế, Tân An, Thới Bình và một phần phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy). Phường Tân An mới diện tích 13,4 km2, dân số hơn 128.000 người, đặt trụ sở tại UBND quận Ninh Kiều.

Phường Ninh Kiều mới hợp nhất từ các phường An Khánh, Xuân Khánh và Hưng Lợi. Sau sắp xếp, phường rộng hơn 10 km2 với gần 87.000 dân, trụ sở đặt tại UBND phường Hưng Lợi.

Bến Ninh Kiều ở TP Cần Thơ về đêm. Ảnh: Hoài Thương

Phường An Bình được lập trên cơ sở nhập các phường An Bình, xã Mỹ Khánh (huyện Phong Điền) và một phần phường Long Tuyền (quận Bình Thủy). Phường này có diện tích trên 18 km2 với gần 39.000 người, trụ sở tại phường An Bình.

Quận Bình Thủy thành lập ba phường gồm: Thới An Đông, Bình Thủy, Long Tuyền. Trong đó, phường Thới An Đông được lập trên cơ sở nhập toàn bộ phường Trà Nóc, Trà An và Thới An Đông; diện tích hơn 25 km2, hơn 33.000 dân, trụ sở đặt tại UBND phường Thới An Đông.

Nhập ba phường hiện tại gồm: Bình Thủy, An Thới, Bùi Hữu Nghĩa thành phường Bình Thủy, diện tích hơn 15 km2, dân số trên 54.000, trụ sở đặt tại UBND quận Bình Thủy. Nhập hai phường: Long Tuyền và Long Hòa thành phường Long Tuyền, diện tích hơn 28 km2, dân số trên 42.000 người, trụ sở đặt tại UBND phường Long Tuyền.

Quận Cái Răng thành lập ba phường gồm: Cái Răng, Phú Thứ và Hưng Phú. Trong đó, phường Cái Răng trên cơ sở nhập diện tích phường Lê Bình, Thường Thạnh và Ba Láng; trụ sở đặt tại UBND phường Lê Bình.

Cũng theo đề xuất này, số lượng đơn vị hành chính sau sáp nhập của quận Ô Môn là 4 phường, quận Thốt Nốt 6 phường. Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh, mỗi huyện thành 4 xã; riêng huyện Phong Điền 2 xã.

Ban thường vụ Đảng ủy UBND TP Cần Thơ sẽ xem xét phương án này và trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy.

Cần Thơ là một trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, hiện là trung tâm thương mại và tài chính, với các hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động, thúc đẩy nền kinh tế khu vực. Ngoài ra, thành phố cũng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ và y tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng vừa trình Tỉnh ủy hai phương án tổ chức sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Hiện tỉnh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (1 thành phố, 2 thị xã, 6 huyện) và 94 đơn vị hành chính cấp xã (17 phường, 6 thị trấn và 71 xã).

Chợ Long Hoa, TP Tây Ninh, tháng 11/2024. Ảnh: Thành Nguyễn

Phương án một, tỉnh sẽ giảm từ 94 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 28 đơn vị (8 phường và 20 xã; trong đó có 8 xã biên giới). Phương án hai Tây Ninh sẽ giảm từ 94 đơn vị xuống còn 26 đơn vị hành chính (5 phường và 21 xã; trong đó có 8 xã biên giới).

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, phương án 1 đảm bảo tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo định hướng của Trung ương; tăng số lượng phường, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đô thị, thu hút đầu tư. Phương án 2 có số lượng phường ít hơn, song có thể làm giảm cơ hội đô thị hóa tại một số khu vực phát triển, một số địa phương tổ chức lại có thể gặp khó khăn trong công tác quản lý hành chính do diện tích lớn hơn.

Về việc đặt tên cho đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, chính quyền tỉnh Tây Ninh cho rằng "cần nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng". Tỉnh khuyến khích việc sử dụng một trong các tên gọi đã có của các đơn vị hành chính trước khi nhập hoặc tên gọi của đơn vị hành chính có giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa và đã được người dân đồng thuận.

