Phương án sắp xếp phường xã ở Bình Dương, Đăk Lăk

Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Bình Dương dự kiến còn 27 phường, xã; Đăk Lăk còn 45, Đăk Nông còn 18-22 đơn vị hành chính cấp cơ sở.

Theo Ban chỉ đạo đề án sắp xếp bộ máy tỉnh Bình Dương, địa phương hiện có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (5 thành phố, 4 huyện) với 91 đơn vị hành chính cấp xã (39 xã, 47 phường, 5 thị trấn).

Dự kiến TP Thủ Dầu Một (trung tâm tỉnh lỵ) với 14 phường sau khi sáp nhập sẽ còn 3 phường: Bình Dương, Thủ Dầu Một và Châu Thành. TP Dĩ An từ 8 phường thành 2 phường: Dĩ An và Tân Đông Hiệp. TP Thuận An từ 8 phường, một xã thành 2 phường: Thuận An và Lái Thiêu.

Một góc thành phố Thủ Dầu Một, trung tâm của tỉnh Bình Dương hiện nay. Ảnh: Phước Tuấn

TP Tân Uyên sáp nhập 10 phường, 2 xã thành 4 phường: Tân Uyên, Vĩnh Tân, Tân Hiệp, Tân Khánh. TP Bến Cát từ 7 phường 1 xã thành 4 phường: Bến Cát, Tây Nam, Tân Định và Thới Hòa. Ngoài ra, huyện Dầu Tiếng sáp nhập thành 4 xã; Bắc Tân Uyên 3 xã; Bàu Bàng 2 xã; Phú Giáo 3 xã.

Tại Đăk Lăk, Giám đốc Sở Nội vụ, ông Bạch Văn Mạnh, cho biết theo tiêu chí của Trung ương, tỉnh có 180 xã, phường, thị trấn, dự kiến giảm còn 45 xã, tương đương 75%.

Theo đó, lập phường Buôn Ma Thuột trên cơ sở sáp nhập các xã, phường: Ea Tam, Khánh Xuân, Tân An, Tân Hòa, Tân Lập, Tân Lợi, Tân Thành, Tân Tiến, Thành Công, Thành Nhất, Tự An, Hòa Xuân, Cư Êbur. Đơn vị hành chính mới có diện tích hơn 168 km2 và dân số hơn 300.000 người, dự kiến đặt trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột.

Trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: Văn Phong

Nhập các xã Hòa Phú, Hòa Khánh, Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột) và xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin), diện tích hơn 178 km2 và dân số trên 88.000 người, trụ sở đặt tại xã Ea Kao.

Nhập các xã Hòa Thắng, Ea Tu, Hòa Thuận, Hòa đông (huyện Krông Pắc) và Cư Suê (huyện Cư M'gar) có diện tích hơn 160 km2 và dân số trên 88.000 người, trụ sở tại xã Ea Tu. Các phường, xã còn lại sẽ sáp nhập thành 42 đơn vị hành chính cơ sở.

Theo ông Mạnh, việc này góp phần tinh giản tổ chức bộ máy, cơ cấu lại cán bộ, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho xã, tập trung phục vụ người dân thuận lợi hơn. Sau này, các thủ tục hành chính đều nằm ở các xã, không nhất thiết phải lên tỉnh.

Sở Nội vụ đang lên phương án để chuẩn bị công tác nhân sự, tương ứng các đơn vị hành chính mới và đã ban hành văn bản, tiếp thu nguyện vọng của các cán bộ sau sắp xếp.

Tỉnh Đăk Nông có diện tích tự nhiên hơn 6.500 km2, dân số hơn 690.000 người. Tỉnh hiện có 71 đơn vị hành chính cấp xã (6 phường, 5 thị trấn và 60 xã). Sau sắp xếp, địa phương này còn khoảng 18-22 đơn vị hành chính, giảm 70%.

Phước Tuấn - Văn Phong