Phương án sáp nhập xã, phường của Bình Định, Quảng Ngãi

Huyện đảo Lý Sơn từng tách ra từ huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) năm 1992. Sau đó, huyện này có 3 xã An Vĩnh, An Hải, An Bình. Đến năm 2020, huyện xóa bỏ cấp xã, chỉ còn đơn vị hành chính cấp huyện. Ảnh: Văn Linh