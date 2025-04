Phương án sáp nhập của TP Huế, Quảng Trị và Trà Vinh

Dự kiến sau khi bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp xã, TP Huế từ 133 xã, phường giảm còn 66; Quảng Trị từ 119 còn 60; Trà Vinh từ 104 còn 41.

TP Huế có diện tích 4.947 km2, dân số 1,236 triệu, có hai quận Thuận Hóa và Phú Xuân; ba thị xã gồm Phong Điền, Hương Trà và Hương Thủy cùng 4 huyện Quảng Điền, Phú Vang, A Lưới, Phú Lộc.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ TP Huế cho biết sau sắp xếp, dự kiến thành phố còn 66 xã, phường. Quận Phú Xuân giảm từ 13 xuống còn 6 phường. Trong đó 4 phường nằm trong kinh thành Huế gồm Tây Lộc, Thuận Lộc, Thuận Hòa, Đông Ba sẽ được sáp nhập dự kiến mang tên phường Phú Xuân.

Toàn cảnh Kinh thành Huế nhìn trên cao. Ảnh: Võ Thạnh

Quận Thuận Hóa với 19 phường dự kiến được sáp nhập còn 12, trong đó phường Hương Phong sẽ sáp nhập thêm xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền; phường Phú Thượng thêm hai xã Phú Mỹ, Phú An của huyện Phú Vang.

Thị xã Phong Điền dự kiến sáp nhập còn 7 xã, phường; thị xã Hương Trà còn 4; thị xã Hương Thủy còn 6; huyện Quảng Điền còn 5; huyện Phú Vang còn 6. Huyện Phú Lộc dự kiến còn 11 xã và huyện A Lưới còn 9 xã.

Tỉnh Quảng Trị hiện có TP Đông Hà, thị xã Quảng Trị, các huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Hướng Hóa, Đakrông, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh và huyện đảo Cồn Cỏ với 119 đơn vị hành chính cấp xã, dự kiến sắp xếp còn khoảng 60. Trong đó, TP Đông Hà với 9 phường dự kiến sau sắp xếp còn 3.

Ông Ngô Quang Chiến, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, cho biết phương án sắp xếp lại các xã theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang được tỉnh xây dựng. Tên gọi của các xã, phường sau sáp nhập sẽ được các xã phường đóng góp ý kiến dựa trên truyền thống, địa danh lịch sử.

Tuyến đường Lê Duẩn đi qua trung tâm TP Đông Hà. Ảnh: Võ Thạnh

Tỉnh Trà Vinh có diện tích 2.358 km2, hơn 1,1 triệu dân, gồm TP Trà Vinh, thị xã Duyên Hải và bảy huyện (Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải). Theo phương án đề xuất của Sở Nội vụ ngày 8/4, tỉnh sẽ sắp xếp còn 6 phường, 35 xã, giảm 60,58% đơn vị hành chính cấp cơ sở so hiện tại.

Cụ thể TP Trà Vinh sẽ thành lập bốn phường gồm: Long Đức, Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Hòa Thuận. Trong đó, phường Long Đức sẽ được hình thành từ sáp nhập xã Long Đức và phường 4.

Tỉnh thành lập phường Trà Vinh trên cơ sở sáp nhập các phường 1, 3 và 9; sáp nhập phường 7, 8 của TP Trà Vinh và xã Nguyệt Hóa của huyện Châu Thành thành phường Nguyệt Hóa; thành lập phường Hòa Thuận trên cơ sở sáp nhập phường 5 của TP Trà Vinh và xã Hòa Thuận (huyện Châu Thành).

Thị xã Duyên Hải thành lập 4 phường, xã mới gồm: Duyên Hải, Trường Long Hòa, Long Hữu, Long Thành. Trong đó phường Duyên Hải được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường 1, xã Long Toàn và xã Dân Thành.

Một góc TP Trà Vinh rợp bóng cây xanh. Ảnh: An Bình

Tỉnh dự kiến hợp nhất phường 2 và xã Trường Long Hòa thành phường Trường Long Hòa; sáp nhập xã Long Hữu và xã Hiệp Thạnh thành xã Long Hữu; thành lập xã Long Thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Long Thành và xã Long Khánh.

Huyện Trà Cú thành lập sáu xã mới gồm: Trà Cú, Lưu Nghiệp Anh, Đại An, Hàm Giang, Long Hiệp, Tập Sơn. Trong đó, xã Trà Cú được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Ngãi Xuyên, Thanh Sơn và thị trấn Trà Cú. Xã An Quảng Hữu và xã Lưu Nghiệp Anh hợp nhất thành xã Lưu Nghiệp Anh. Xã Đại An, Định An và thị trấn Định An hợp thành xã Đại An.

Xã Hàm Giang được hình thành từ việc hợp nhất ba xã: Kim Sơn, Hàm Tân, Hàm Giang. Ba xã Long Hiệp, Tân Hiệp, Ngọc Biên hợp thành xã Long Hiệp. Xã Tập Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Phước Hưng, Tân Sơn, Tập Sơn.

Cũng theo phương án đề xuất, huyện Càng Long và huyện Cầu Ngang mỗi đơn vị sẽ thành lập năm xã mới. Huyện Cầu Kè 4 xã, Huyện Tiểu Cần 4, huyện Châu Thành 3 xã và huyện Duyên Hải 2 xã. Riêng bốn xã đảo gồm: Hòa Minh, Long Hòa (huyện Châu Thành) và Đông Hải, Long Vĩnh (huyện Duyên Hải) được giữ nguyên.

Võ Thạnh - An Bình