Phương án rút ngắn tiến độ 4-8 tháng ở cao tốc ngang miền Tây

Ngoài bổ sung nguồn cát, điều chỉnh thiết kế, Chủ tịch Cần Thơ sẽ cho điều tra, xử lý nếu cố tình chậm trễ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn một dài 188,2 km, tổng mức đầu tư gần 45.000 tỷ đồng, chia thành bốn dự án thành phần. Sau hai năm khởi công, tiến độ toàn tuyến đạt khoảng 45%. Trong đó, dự án thành phần 1 và 3 cơ bản đạt yêu cầu, còn dự án thành phần 2 và 4 chậm 5-9% so với kế hoạch.

Thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua TP Cần Thơ. Ảnh: An Bình

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng, các địa phương đã cấp phép khai thác 26,8 triệu m3, cơ bản đáp ứng nhu cầu 28,9 triệu m3 cho toàn tuyến. Tuy nhiên, công suất khai thác thực tế không theo kịp tiến độ.

Đến nay, khối lượng đắp gia tải nền đường mới hoàn thành 46/141 km (33%). Mỗi ngày công trình cần 395.400 m3 cát nhưng thực tế chỉ đạt 52.200 m3 (13%).

Trong khi đó, phần thi công cầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu, dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 12/2025.

Theo nghị quyết Quốc hội, nền đường cao tốc phải hoàn thành chậm nhất tháng 8/2026 (đắp gia tải xong vào tháng 8/2025 và chờ lún 12 tháng). Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu rút tiến độ, phấn đấu xong đoạn An Giang vào 19/12/2025 và toàn tuyến vào 30/4/2026.

Trước yêu cầu này, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương có nguồn cát như Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ tiếp tục rà soát, tìm thêm mỏ để bù thiếu hụt. Đồng thời, cơ quan chủ quản (TP Cần Thơ, tỉnh An Giang) cần điều chỉnh thiết kế xử lý nền đất yếu để rút ngắn thời gian gia tải, đẩy nhanh phần đường.

Thi công đoạn cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua tỉnh Sóc Trăng cũ. Ảnh: An Bình

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa kiến nghị điều chuyển cát từ dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau (hiện đã đủ) sang Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, đồng thời tận dụng tối đa nguồn vật liệu của tỉnh Sóc Trăng cũ.

Riêng dự án thành phần 4 chậm nhất, đã được cấp phép 9 mỏ cát với tổng trữ lượng gần 9 triệu m3, nhưng mới khai thác hơn 2,2 triệu m3. "Công suất được phép mỗi ngày 25.000 m3 nhưng thực tế chỉ đạt 10.000-11.000 m3 (40-43%)", ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ, cho biết. Với tình hình này, đến hết năm nay, nguồn cung chỉ đạt tối đa 3,28 triệu m3 trên tổng nhu cầu 8 triệu m3.

Các doanh nghiệp khai thác giải thích nguyên nhân do tầng cát mỏng, nhiều bùn, tốn thêm chi phí và thời gian.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu cho rằng ngoài nguyên nhân khách quan là vị trí mỏ cát, sự chậm trễ còn xuất phát từ chủ quan trong quản lý, điều hành của các sở ngành và chủ đầu tư chưa quyết liệt.

"Tiến độ cả năm nay vẫn ì ạch, nếu sát sao thì ít nhất cũng đạt 60-70%. Không có lý do gì để dừng lại, nếu cố tình chây ì thì thành phố sẽ chỉ đạo thanh tra, công an vào cuộc xử lý trách nhiệm", ông Lâu nói.

Người đứng đầu chính quyền Cần Thơ yêu cầu rà soát kỹ năng lực nhà thầu, tránh tình trạng nhận mỏ nhưng không khai thác, phương tiện không đủ chuẩn. Đơn vị nào yếu kém thì rút, chuyển cho nhà thầu khác.

Ông cũng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phương tiện, đăng kiểm để khai thác cát biển; còn mỏ cát sông nếu đáp ứng điều kiện thì mạnh dạn nâng công suất. "Thời gian còn lại rất ngắn, không thể chậm thêm nữa", ông nhấn mạnh.

Hướng tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Đồ họa: Thanh Huyền

Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng có điểm đầu tại quốc lộ 91 (Châu Đốc, An Giang) và điểm cuối tại cảng Trần Đề (Sóc Trăng cũ, nay thuộc TP Cần Thơ).

Giai đoạn một dự án xây 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, tốc độ thiết kế 100 km/h. Khi hoàn thiện sẽ mở rộng thành 6 làn, nền rộng hơn 32 m. Tuyến cao tốc được kỳ vọng rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các tỉnh miền Tây, đồng thời kết nối nhanh hơn với cảng biển lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

An Bình