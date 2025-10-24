Phương án mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 12 làn xe

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, huyết mạch cửa ngõ phía nam Hà Nội, được nhà đầu tư đề xuất xây đường trên cao để mở rộng lên 10-12 làn xe.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dài 29 km hiện có 6 làn xe, điểm đầu tại nút giao Pháp Vân (giao giữa cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và vành đai 3 Hà Nội), điểm cuối tại nút giao Đại Xuyên.

Do cao tốc đi qua nhiều khu vực dân cư, để hạn chế khối lượng giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng đến đời sống người dân hai bên đường, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành (nhà đầu tư) đề xuất xây cầu cạn chạy dọc tuyến tại dải đất giữa cao tốc và đường gom.

Trong đó, đoạn Pháp Vân - vành đai 4 bố trí cầu cạn mỗi chiều ba làn xe. Đoạn vành đai 4 - Khê Hồi bố trí cầu cạn mỗi bên hai làn xe. Đường trên cao đầu tư tiêu chuẩn cao tốc, vận tốc thiết kế 120 km/h.

Đoạn đầu cao tốc Pháp Vân nối với vành đai 3 Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Với đoạn Khê Hồi - Cầu Giẽ, do chủ yếu đi qua khu vực đất nông nghiệp, để giảm chi phí đầu tư xây dựng, doanh nghiệp đề xuất xây đường đi thấp và mở rộng thành 10 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Với phương án trên, tổng mức đầu tư dự án hơn 22.140 tỷ đồng, thực hiện bằng nguồn vốn của nhà đầu tư và vốn huy động, không sử dụng ngân sách.

Nhà đầu tư đánh giá ưu điểm của phương án này là tiết kiệm chi phí, hạn chế ảnh hưởng các khu vực đông dân cư. Song nhược điểm là khối lượng giải phóng mặt bằng khá lớn, riêng diện tích đất trồng lúa hơn 10 ha nên mất thêm thời gian làm thủ tục chuyển đổi đất trồng lúa.

Nếu được chấp thuận, nhà đầu tư sẽ lập báo cáo nghiên cứu khả thi từ quý IV/2025 đến quý II/2026, giải phóng mặt bằng trong năm 2027, thi công và đưa vào khai thác từ quý III/2029.

Với đề xuất của nhà đầu tư, mới đây Bộ Xây dựng đã chấp thuận cho phép Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo phương thức PPP. Bộ Xây dựng giao nhà đầu tư khẩn trương tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án trình thẩm định, phê duyệt dự án, thời hạn nộp hồ sơ trong quý II/2026.

Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ có quy mô 10-12 làn xe (đoạn Pháp Vân - vành đai 4 quy mô 12 làn xe, đoạn vành đai 4 - Cầu Giẽ 10 làn xe), với tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Đoàn Loan