Phương án cầu và hầm vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu

TP HCMTuyến vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu dài hơn 14 km gồm cầu và hầm dìm dưới biển, quy mô 6-8 làn, chưa bố trí làn xe hai bánh, tổng mức đầu tư dự án hơn 92.600 tỷ đồng.

Theo tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do Tập đoàn Vingroup gửi UBND TP HCM, toàn tuyến đường vượt biển dài hơn 14 km. Điểm đầu nằm trên đường Biển Đông 2 trong Khu đô thị Cần Giờ (xã Cần Giờ), điểm cuối tại nút giao đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình với đường 30/4, khu vực phường Tam Thắng và Rạch Dừa, TP Vũng Tàu cũ.

Trên tuyến có ba phân đoạn chính, gồm: gần 3 km đường dẫn hai đầu, khoảng 8 km cầu và 3,1 km hầm dìm dưới biển. Hai cửa hầm dự kiến xây đảo nhân tạo để bố trí nhà điều hành và các công trình kỹ thuật phục vụ khai thác.

Phương án thiết kế đường vượt biển. Ảnh: Vingroup

Tuyến vượt biển được đề xuất đầu tư quy mô 6-8 làn xe. Trong đó, đoạn đường dẫn hai đầu thiết kế 8 làn gồm 6 làn cơ giới và hai làn thô sơ. Riêng phần cầu và hầm chỉ bố trí 6 làn ôtô do kết cấu phức tạp, nằm giữa biển và chịu tác động lớn của gió bão, nên việc cho xe hai bánh lưu thông không đảm bảo an toàn.

Theo đơn vị tư vấn, xe máy có thể đi theo tuyến đường ven biển khác đã được quy hoạch, kết nối từ Cần Giờ sang đường tỉnh 992 ở Vũng Tàu. Tuyến này dự kiến đầu tư các cầu lớn với quy mô 6 làn xe cơ giới và hai làn hỗn hợp.

Thiết kế đoạn đi trên biển bằng cầu có mặt cắt ngang 27 m, gồm 6 làn xe cơ giới. Ảnh: Vingroup

Đối với hạng mục kỹ thuật phức tạp nhất là hầm ngầm, tư vấn đưa ra hai phương án gồm hầm dìm (tương tự hầm Thủ Thiêm) và hầm đào bằng máy TBM như tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Sau khi so sánh, phương án hầm dìm được đánh giá khả thi hơn nên được đề xuất áp dụng. Hầm có mặt cắt ngang 35,1 m, trong đó 22,5 m bố trí 6 làn xe cơ giới hai chiều, mỗi làn rộng 3,75 m; phần còn lại dành cho lối thoát hiểm và dải an toàn.

Phần cầu trên tuyến có mặt cắt ngang 27 m, gồm 6 làn xe cơ giới cùng dải phân cách, lan can và dải an toàn. Tĩnh không cầu được thiết kế đảm bảo tàu thuyền lớn qua lại trên vịnh Ghềnh Rái.

Theo báo cáo nghiên cứu cập nhật, tổng mức đầu tư dự án khoảng 92.663 tỷ đồng, bao gồm lãi vay, thấp hơn so với dự tính trước đó. Trong đó, chi phí phần hầm ước tính gần 35.000 tỷ đồng, phần cầu khoảng 23.400 tỷ đồng.

Vị trí đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu theo đề xuất. Đồ họa: Tâm Thảo

Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Nhà đầu tư sẽ bố trí toàn bộ nguồn vốn, kể cả chi phí giải phóng mặt bằng, không sử dụng ngân sách nhà nước; đổi lại, nhà nước thanh toán bằng quỹ đất có giá trị tương đương.

Vingroup kiến nghị được giao làm nhà đầu tư dự án, dự kiến khởi công vào quý II/2026 và hoàn thành đầu năm 2029.

Cần Giờ cách Vũng Tàu khoảng 15 km qua vịnh Ghềnh Rái. Hiện tuyến đi ngắn nhất giữa hai địa phương là phà, hoạt động từ 6h đến 22h, giá vé khoảng 70.000 đồng mỗi lượt. Khi hoàn thành, tuyến vượt biển được kỳ vọng tăng kết nối vùng, thuận lợi cho đi lại và thúc đẩy phát triển du lịch, cảng biển, logistics.

Giang Anh