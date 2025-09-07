Phúc Huỳnh 'hủy diệt' Lý Hoàng Nam ở chung kết pickleball châu Á

TP HCMTay vợt Phúc Huỳnh chỉ mất 25 phút để hạ Lý Hoàng Nam 11-5, 11-1 ở chung kết đơn nam giải PPA Asia - MB Vietnam Open 2025.

Trận đấu trên sân Global City, Thủ Đức lúc 12h trưa 7/9 là lần đầu Hoàng Nam vào chung kết sau nhiều PPA Asia Tour. Ngược lại, đây là lần thứ hai liên tiếp với Phúc Huỳnh, sau Japan Open - nơi anh giành vị trí á quân cách đây 7 ngày.

Phúc Huỳnh ăn mừng chiến thắng chóng vánh Lý Hoàng Nam ở chung kết đơn nam giải PPA Asia - MB Vietnam Open 2025, trưa 7/6. Ảnh chụp màn hình

Với quyết tâm một lần vô địch đơn, Hoàng Nam khởi đầu tưng bừng, ghi 4 điểm, trong đó có một điểm ATP đẹp mắt. Nhưng Phúc Huỳnh, với lối đánh mạnh mẽ, tràn bếp bắt lưới, đã hóa giải cơn hưng phấn của đối phương.

Khi giành lại quyền giao bóng, Phúc Huỳnh ghi liền 7 điểm để dẫn ngược 7-4. Hoàng Nam phải xin times-out để nghỉ mệt và kìm đà hưng phấn của đối phương. Nhưng khi trở lại, Huỳnh vẫn chứng tỏ đẳng cấp vượt trội. Anh không cho đàn anh nhiều cơ hội, di chuyển linh hoạt, bao sân, bao bếp để thắng 11-5 sau pha dọc dây đẹp mắt.

Sang set hai, Phúc Huỳnh tiếp tục áp đảo, ghi mạch 5 điểm rồi dẫn 6-1, 7-1. Hoàng Nam lại phải times-out để trấn tĩnh lại bản thân và chọn chiến thuật khác nhằm đối phó. Nhưng những giải pháp đó cũng không giúp cựu tay vợt tennis số một Việt Nam phát huy hiệu quả. Anh tiếp tục bị Phúc Huỳnh hủy diệt và thua 1-11.

Hoàng Nam (trái) chúc mừng Phúc Huỳnh trên bục nhận huy chương. Ảnh chụp màn hình

Phúc Huỳnh tên thật là Huỳnh Thiên Phúc, sinh năm 2000. VĐV gốc Việt qua Mỹ từ ba tuổi và trở thành VĐV pickleball chuyên nghiệp. Anh là nhà vô địch giải pickleball châu Á Mở rộng năm 2024, á quân châu Á 2025.

"Tôi rất hạnh phúc và biết ơn tất cả mọi người đã ủng hộ để tôi có được chiến thắng này", Phúc nói sau chung kết. "Tại Vietnam Open 2025, tất cả VĐV Việt Nam đều chơi rất hay. Tôi nghĩ pickleball của chúng ta còn tiến xa hơn nữa trong tương lai".

Phúc Huỳnh khoác cờ và đội nón lá Việt Nam trong khoảnh khắc nhận danh hiệu vô địch. Ảnh chụp màn hình

Đây là lần đầu tiên PPA Asia Tour 2025 được tổ chức ở Việt Nam, thu hút các tay vợt không chuyên và chuyên nghiệp trong ba tuần đăng ký trực tuyến. Giải thưởng cho nhà vô địch đánh đơn là 1.800 USD và 3.000 USD cho nội dung đánh đôi. Quỹ điểm vẫn giữ mức cũ là 1.000 điểm cho ngôi vô địch, 800 điểm cho á quân và kéo xuống 100 điểm, tương đương 150 USD tiền thưởng nếu chỉ đến vòng 1/6 của Main Draw.

Đây cũng là sự kiện đầu tiên của PPA Asia tổ chức thi đấu ngoài trời, khác với những lần trước ở Malaysia, Hong Kong, Nhật Bản. Tiêu chuẩn sân bãi được ban tổ chức cam kết thực hiện đúng yêu cầu của PPA Asia. Sắp tới, giải sẽ trở lại Việt Nam và địa điểm là Đà Nẵng.

Đức Đồng