Phú Thọ muốn xây cao tốc Việt Trì - Hòa Bình

UBND tỉnh Phú Thọ đề xuất quy hoạch cao tốc Việt Trì - Hòa Bình quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, đầu tư trong giai đoạn 2026-2030.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung cao tốc Việt Trì - Hòa Bình vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuyến đường có điểm đầu giao với cao tốc CT.02 (đường Hồ Chí Minh qua Việt Trì), điểm cuối giao với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, dài khoảng 42 km.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định đề xuất này phù hợp với mục tiêu phát triển của Quy hoạch tổng thể quốc gia và định hướng phát triển hạ tầng giao thông trong Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc. Sau khi được đưa vào quy hoạch, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường theo yêu cầu của Chính phủ.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn đi qua sông Hồng. Ảnh: Báo Lào Cai

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ, việc kết nối Việt Trì với Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ hiện phải qua các lộ trình: cao tốc Nội Bài - Lào Cai, vành đai 5 và đường Hòa Lạc - Hòa Bình dài khoảng 120 km; hoặc cầu Văn Lang - quốc lộ 32 và đường tỉnh 317G - quốc lộ 70B dài khoảng 80 km. Các hướng này có nhiều đoạn mặt đường nhỏ, đi qua khu dân cư đông đúc, khả năng thông hành thấp.

Các tuyến đường hiện có chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại và kết nối giao thương từ phường Việt Trì đến phường Hòa Bình và các khu vực lân cận, đặc biệt sau khi sáp nhập Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc thành tỉnh Phú Thọ mới. Việc bổ sung tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình vào quy hoạch để nghiên cứu đầu tư trong thời gian tới được tỉnh Phú Thọ đánh giá là "cần thiết".

Tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện kết nối giữa hai cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Hòa Bình - Sơn La; kết nối với TP Hà Nội qua cầu Thạch Đồng (trên đường Hồ Chí Minh), tạo sự liên kết đồng bộ giữa các khu vực của tỉnh Phú Thọ với TP Hà Nội và miền núi phía Bắc.

Anh Duy