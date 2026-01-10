Phú Quý vào danh sách điểm đến hàng đầu Đông Nam Á năm 2026

Đảo Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng vào top 10 điểm đáng đến nhất Đông Nam Á 2026 do báo Thái bình chọn, với vẻ hoang sơ, "đẹp như thước phim điện ảnh".

"Bangkok đã trở lại, Bali đang quá tải, còn Việt Nam thì bùng nổ. Bước sang năm 2026, câu hỏi thực sự là: Du khách có thể đi đâu để thực sự lắng nghe được suy nghĩ của chính mình?", tờ Khaosod đặt câu hỏi.

Thay vì tìm đến những ánh đèn neon rực rỡ của Orchard Road, Singapore hay loay hoay giữa rừng gậy selfie ở Angkor Wat, Campuchia, tờ báo Thái hôm 5/1 công bố danh sách 10 điểm đến ''hiếm'' do đội ngũ chuyên gia của toà soạn khảo sát, đi thực tế và bình chọn dựa trên tiêu chí những ''góc yên tĩnh'' còn nguyên sơ, khó tiếp cận nhưng mang đậm bản sắc và hơi thở Đông Nam Á.

Trong 10 điểm đến đáng đến nhất ở Đông Nam Á 2026, đảo Phú Quý (Lâm Đồng) được Khaosod đánh giá thô mộc, lộng gió, đẹp như những ''thước phim điện ảnh''.

Một góc đảo Phú Quý. Ảnh: Đoàn Sang

Theo tờ báo Thái, trong khi mọi người đổ xô đến Phú Quốc, những người tìm kiếm sự khác biệt đi tàu từ Phan Thiết để đến Phú Quý.

Trên đảo chưa có nhiều khách sạn hay resort quy mô lớn, chủ yếu là nhà nghỉ và homestay. Địa hình đảo gồ ghề do dấu tích núi lửa, bao quanh là làn nước xanh ngọc bích và chưa bị du lịch đại trà. Phú Quý mang lại cảm giác về một vùng duyên hải Việt Nam của 30 năm trước.

Điểm check in hồ cá bỏ hoang trên đảo Phú Quý. Ảnh: Đoàn Sang

Đảo Phú Quý còn được gọi là Cù lao Thu, nằm cách trung tâm Phan Thiết khoảng 120 km về phía đông nam, diện tích khoảng 18 km2. Ngoài đảo chính, khu vực này còn có các đảo nhỏ như Hòn Tranh, Hòn Đỏ, Hòn Đá Cao và Hòn Hải.

Khí hậu trên đảo trong lành, mát mẻ quanh năm. Thời điểm thích hợp để khám phá đảo Phú Quý từ khoảng tháng 12 đến tháng 6 năm sau, do mùa bão thường rơi vào tháng 9 đến tháng 11. Mùa xuân hè biển êm, trong xanh, gió nhẹ, dễ dàng di chuyển ra các đảo nhỏ. Tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ có biển động, du khách nên xem dự báo thời tiết trước.

Bên cạnh Phú Quý, danh sách của Khaosod còn giới thiệu nhiều điểm đến ít được biết đến tại Đông Nam Á. Ulu Temburong (Brunei) - được mệnh danh là "viên ngọc xanh của Brunei" chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền độc mộc ngược sông nên vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây vẫn giữ gần như nguyên vẹn. Tại đây, du khách bước vào rừng mưa nguyên sinh, đi trên cầu treo xuyên tán cây, lơ lửng giữa tầng mây, mang đến cảm giác tĩnh lặng. Nong Khiaw (Lào) nằm giữa các dãy núi đá vôi, là điểm xuất phát của nhiều cung trekking dọc sông Nam Ou.

Làng Moken thuộc quần đảo Mergui. Ảnh: Wikipedia.

Tại Philippines, quần đảo Romblon được nhắc đến với bãi Bonbon Beach còn vắng khách. Ở Thái Lan, làng Doi Mae Salong gây chú ý nhờ đồi chè và khí hậu mát mẻ. Koh Tonsay (Campuchia) được mô tả là điểm đến "giải độc" với nhịp sống chậm, không điện 24/7.

Danh sách còn có Bukit Lawang (Indonesia) - nơi quan sát đười ươi trong tự nhiên, đảo Sumba với văn hóa bản địa đặc sắc, thành phố Ipohmang dấu ấn thuộc địa và quần đảo Mergui (Myanmar), được ví như "biên giới cuối cùng" của Đông Nam Á, với hơn 800 hòn đảo - phần lớn không người ở. Đây là thế giới của tộc người Moken và những điểm lặn gần như chưa chạm đến, mang đến cuộc thám hiểm thú vị cho du khách.

Tuấn Anh (Theo Khaosod)