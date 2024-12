Phú Quốc, Đà Nẵng kín phòng Tết Dương lịch dù nhiều nơi ế ẩm

Đà Nẵng, Phú Quốc có tỷ lệ đặt phòng cao nhờ lượng lớn khách nước ngoài trong khi hầu hết điểm du lịch nội địa vắng khách Tết Dương lịch do chỉ nghỉ một ngày.

Dữ liệu của nền tảng đặt phòng dành cho đại lý Mustgo với hơn 2.000 đối tác khách sạn toàn quốc cho thấy các điểm du lịch trong nước hầu như ế khách dịp Tết Dương lịch do chỉ nghỉ một ngày giữa tuần. Tết Dương lịch năm nay cách Tết Nguyên đán một tháng cũng khiến nhiều người bỏ qua dịp nghỉ này.

Ở khu vực phía bắc, Sa Pa có công suất phòng hiện đạt 20-30%, hầu hết bỏ bữa ăn bắt buộc; khách sạn ở Quảng Ninh bỏ phụ thu nhưng công suất mới đạt 50% cho phân khúc từ 3 sao. Quảng Bình và Nghệ An cũng ghi nhận lượng khách đặt thấp, ít khách nội địa, công suất 20-30% cho phân khúc từ 3 sao.

Tuy nhiên, Đà Nẵng là điểm sáng ở miền Trung với các khách sạn 4-5 sao mặt biển thương hiệu quốc tế đạt công suất tới 90%; cơ sở trong phố đạt 70% - tương tự các khách sạn 4-5 sao nội địa. Trưởng phòng phát triển sản phẩm Trần Quốc Hùng của Mustgo nói các khách sạn quốc tế có sẵn tập khách inbound (khách quốc tế) nên sớm được lấp đầy. Nhu cầu của khách nội địa tập trung vào những cơ sở lưu trú có view xem pháo hoa.

Bắn pháo hoa ở sông Hàn, Đà Nẵng tối 8/6. Ảnh: Nguyễn Đông

Khảo sát sáng 17/12 cho thấy giá vé máy bay đi Đà Nẵng từ Hà Nội giai đoạn 29/12-1/1 đang ở mức cao. Giá vé máy bay khứ hồi thấp nhất cho chặng Hà Nội - Đà Nẵng khoảng 3,6 triệu đồng, bay sáng sớm về đêm. Các chuyến bay giờ tốt hơn có giá dao động 4,2-6 triệu đồng. Mức giá ngày thường của chặng này vào khoảng 3 triệu đồng, tùy hãng bay.

Hội An gần như đã kín phòng khu vực trong thành phố, các resort mới đạt khoảng 70% công suất do số lượng phòng nhiều. Đa số khách lưu trú Hội An giai đoạn này là người nước ngoài.

Tương tự, Phú Quốc đón lượng lớn khách quốc tế trên các chuyến bay charter từ châu Âu, Ấn Độ và Mông Cổ. Các sản phẩm phân khúc 5 sao, resort ở Bắc, Nam đảo lẫn trung tâm đều đạt công suất 90%. Một số cơ sở với lượng phòng lớn như Wyndham cũng dừng bán giai đoạn lễ, cho thấy sức hút của Phú Quốc.

Giá vé máy bay từ Hà Nội đi Phú Quốc hiện cũng ở mức cao, theo dữ liệu vé của Google. Vé khứ hồi giai đoạn 29/12-1/1 rẻ nhất khoảng 5,6 triệu đồng, giờ xấu; giờ bay đẹp giá khoảng 6,6 triệu đồng - gấp đôi giá một tuần sau đó.

Chợ đêm Phú Quốc hồi tháng 4. Ảnh: Trương Phú Quốc

Với lợi thế gần TP HCM, Phan Thiết ghi nhận công suất phòng 60-70% cho phân khúc 4-5 sao và 3 sao từ 50%. Hầu hết khách sạn, resort đều tính giá phòng ngày lễ từ 27/12 tới 31/12. Đại diện Mustgo chỉ ra các sự kiện ca nhạc, bắn pháo hoa ở khu resort biển là yếu tố thu hút lượng lớn khách.

Nha Trang và Cam Ranh ghi nhận công suất phòng ở mức từ 50-70% tùy phân khúc. Do lượng khách inbound đang đổ về Phú Quốc nhiều hơn nên tình hình bán phòng Tết Dương lịch ở Nha Trang có phần chậm hơn hàng năm.

Đà Lạt có tỷ lệ lấp phòng giai đoạn 31/12 đạt 50-60% dù diễn ra lễ bế mạc festival hoa với nhiều hoạt động nghệ thuật, một số khách sạn đã bỏ phụ thu giai đoạn Tết Dương lịch. Đa phần khách tới Đà Lạt vào giai đoạn cuối tuần trước đó, từ 27/12 tới 29/12.

Tỷ lệ đặt phòng ở Vũng Tàu cũng còn chậm, phân khúc 3 sao có công suất khoảng 30-40%; phân khúc 4-5 sao đạt 40-50%; Marina Bay Resort là cơ sở thuộc số ít đã kín phòng đêm 31/12. Theo đại diện Mustgo, tỷ lệ đặt phòng ở Vũng Tàu dự còn tăng trong thời gian tới khi khách Việt có xu hướng đặt phút chót.

Với tình hình hiện tại, ông Hùng nhận định các cơ sở lưu trú trên cả nước nên sớm có chương trình khuyến mại dành cho khách nội địa nghỉ ngắn ngày. Ngoài ra, các công ty lữ hành cũng nên đẩy mạnh những tour nghỉ dưỡng ngắn, trọn gói dịch vụ vé máy bay, đưa đón để thuận tiện cho khách hàng.

Trước đó, nhiều đơn vị lữ hành cho biết lượng sản phẩm Tết Dương lịch chỉ chiếm 20% tổng sản phẩm dịp cuối năm, đầu năm mới và hầu hết tập trung cho giai đoạn Tết Âm lịch. Thời gian nghỉ ngắn nên cả tour trong nước lẫn quốc tế đều được bán với số lượng hạn chế.

Hoài Anh