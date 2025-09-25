'Phụ nữ trùm kín ra đường - bảo vệ nhan sắc, mặc kệ tính mạng'

Vì bảo vệ làn da, nhiều phụ nữ đi xe máy ra đường quên luôn việc bảo vệ tính mạng mới là quan trọng.

Người đi xe máy bịt kín mặt va chạm với ôtô rồi bỏ đi Video: Thanh Phan

Tình huống xảy ra hôm 20/9 tại TP HCM trong video ở trên cho thấy một tình huống đặc trưng trong giao thông Việt Nam: rất nhiều phụ nữ ra đường với cả thân người kín mít từ đầu tới chân, thậm chí đôi mắt cũng đeo kính mát là không có gì hở.

Cô gái trong video dù khoảng nhìn đã bị thu nhỏ chỉ còn bằng nửa bàn tay, nhưng khi đâm chéo hai làn đường để rẽ trái thì không thèm liếc nhìn một lần xem có xe nào đi tới hay không. Hậu quả của việc này là một va chạm. Nếu đó là một chiếc xe cỡ lớn như container, xe khách, có lẽ cô gái đã không may mắn như vậy.

Việc bảo vệ làn da khỏi nắng nóng, bụi bẩn là nhu cầu chính đáng, nhưng từ thói quen này lại phát sinh nhiều tình huống nguy hiểm mất an toàn cho chính bản thân. Những người này quên mất rằng tính mạng còn thì mới còn làn da. Việc mặc áo chống nắng trùm kín có thể khiến người lái hạn chế tầm nhìn hai bên, giảm khả năng nghe tín hiệu từ môi trường xung quanh, đồng thời gây vướng víu trong thao tác. Điều đó làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là ở những tuyến đường đông đúc.

Điều đáng nói là sau va chạm, không ít người phụ nữ lại tỏ ra thản nhiên bỏ đi, coi như mình không có lỗi hoặc chỉ là "va quệt nhẹ". Với tâm lý "xe máy nhỏ, xe ôtô thiệt hại nhiều hơn", nhiều người mặc nhiên để ôtô chịu trách nhiệm. Sự vô trách nhiệm này không chỉ gây bức xúc cho tài xế ôtô, mà còn tạo ra nguy cơ mất an toàn cao hơn cho bản thân người đi xe máy. Bởi chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể khiến người đi xe máy ngã xuống, kéo theo hậu quả nghiêm trọng cho chính họ.

Nguyên nhân sâu xa nằm ở ý thức tham gia giao thông còn hạn chế. Một bộ phận người dân chưa hiểu rằng việc mặc áo chống nắng che kín mặt khi lái xe là hành vi tiềm ẩn nguy hiểm, chẳng khác nào vừa lái xe vừa bịt mắt. Nhiều chị em còn có thói quen điều chỉnh áo, gạt kính, kéo khẩu trang ngay khi xe đang chạy, càng tăng thêm rủi ro. Trong khi đó, chế tài xử phạt hành vi này chưa được áp dụng rõ ràng, dẫn đến tình trạng phớt lờ quy định, coi thường an toàn.

Để giải quyết, trước hết cần nâng cao nhận thức. Các nhà sản xuất có thể thiết kế áo chống nắng chuyên dụng cho người lái xe, đảm bảo thoáng mát nhưng không che kín tầm nhìn. Lực lượng chức năng cũng cần tăng cường nhắc nhở, thậm chí xử phạt hành vi điều khiển xe trong tình trạng che chắn mặt mũi quá mức.

Độc giả Vũ Vũ