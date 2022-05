Môi trường đô thị tập trung nhiều khói bụi xe cộ, khí thải công nghiệp, tia UV… có thể tác động tiêu cực đến da phụ nữ.

Giáo sư Da liễu và Y học Môi trường, Jean Krutmann, Giám đốc IUF - Viện Nghiên cứu Y học Môi trường Leibniz (Đức) cho biết, những người tiếp xúc với các chất ô nhiễm không khí thông thường có tỷ lệ viêm da mạn tính cao hơn, xuất hiện nhiều đốm đồi mồi hơn nhóm sống ở khu vực sạch sẽ.

Krutmann và nhóm của ông đã nghiên cứu những người từ châu Âu và châu Á, thường xuyên tiếp xúc với khí thải xe cộ như nitrogen dioxide (NO2) hoặc vật chất dạng hạt, theo dõi sự thay đổi về sức khỏe của họ theo thời gian. Kết quả nghiên cứu tiết lộ các tác hại nghiêm trọng có thể gây ra cho da bởi chất ô nhiễm không khí, thuốc trừ sâu và các hóa chất thông thường khác.

Da là hàng rào mềm mại, linh hoạt bao quanh các mô của cơ thể. Nó hấp thụ độ ẩm và tiết ra dầu để bảo vệ. Nhưng cũng chính tính chất này khiến da dễ bị tác động bởi các chất hóa học trong môi trường.

Phụ nữ sống ở môi trường đô thị có nguy cơ lão hóa cao. Ảnh: Artistry Việt Nam

Theo tạp chí Nature, bức xạ tia cực tím từ ánh sáng mặt trời có thể kích hoạt phản ứng hóa học phá hủy. Điều này có thể làm hỏng DNA của tế bào da, dẫn dến viêm mô, đẩy nhanh quá trình lão hóa, thúc đẩy các đột biến góp phần gây ung thư. Trong khi đó, các chất hóa học trong môi trường thường xâm nhập vào da theo những cách âm thầm hơn. Khói bụi, thuốc trừ sâu, khói từ các đám cháy đều chứa một loạt hóa chất nguy hiểm.

Whitney Bowe, bác sĩ da liễu tại trường Y Icahn ở Mount Sinai, New York cho biết, nhiều chất ô nhiễm trong không khí nhỏ đến mức có thể xâm nhập vào các lỗ chân lông trên da. Những chất khác, bao gồm hydrocarbon thơm đa vòng có trong khí thải xe cộ hoặc khói cháy rừng, là loại ưa chất béo, có thể dễ dàng đi qua các khoảng không chứa đầy chất béo giữa các tế bào da. Sau đó, chúng xâm nhập vào hệ thống tuần hoàn, có thể gây ra các hiệu ứng lan rộng.

Môi trường đô thị là nơi tập trung nhiều khói bụi xe cộ, khí thải công nghiệp, tia UV... có thể tác động tiêu cực đến da. Ngoài ra, căng thẳng, tuổi tác, thói quen sinh hoạt càng thúc đẩy quá trình oxy hóa, gây lão hóa da ở phụ nữ.

Cách chăm sóc làn da

Theo Better Health, nữ giới cần chăm sóc làn da từ bên trong bằng cách thay đổi lối sống như tăng cường tập thể dục, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng; thực hiện chế độ ăn uống đảm bảo bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng gồm đạm, sắt, vitamin, collagen... Điều này giúp tăng cường sức khỏe làn da, chống lại các gốc tự do gây hại, chống oxy hóa, từ đó làm chậm quá trình lão hóa.

Bên cạnh giải pháp từ bên trong, giáo sư Krutmann khuyến nghị sử dụng các loại kem chăm sóc da giàu hợp chất chống oxy hóa để củng cố bảo vệ da từ bên ngoài. Những sản phẩm này giúp trung hòa các gốc tự do trên bề mặt da, ngăn chặn các yếu tố nguy cơ hủy hoại tế bào. Các chất chống oxy hóa có thể tăng cường sức khỏe làn da bao gồm: vitamin C, retinol, hyaluronic acid, vitamin E...

Bộ 3 sản phẩm gồm tinh chất Artistry Vitamin C + HA treatment bổ sung chất chống oxy hoá vitamin C; mặt nạ ngủ Artistry Intensive Skincare Blooming Sleeping Mask giúp nuôi dưỡng phục hồi làn da trong giấc ngủ; kết hợp cùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X hỗ trợ tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Tinh chất Vitamin C + HA Treatment tăng cường khả năng bảo vệ da, chống oxy hóa. Ảnh: Artistry Việt Nam

Đại diện Artistry cho biết, tinh chất Artistry Vitamin C + HA Treatment là sản phẩm chăm sóc chuyên sâu chứa vitamin C tinh khiết từ chiết xuất acerola cherry, có tác dụng tăng cường khả năng chống oxy hóa, bảo vệ làn da trước những tác nhân gây hại bên ngoài. Bên cạnh đó, với thành phần HA, sản phẩm còn bổ sung nước, giúp da căng mịn. Sự kết hợp của vitamin C và HA trong Artistry Vitamin C + HA treatment còn có thể làm mờ nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường khả năng bảo vệ và chống oxy hóa.

Mặt nạ ngủ Artistry Sleeping Mask làm dịu và cấp ẩm cho làn da qua đêm. Ảnh: Artistry Việt Nam

Mặt nạ ngủ Artistry Intensive Skincare Blooming Sleeping Mask với chiết xuất rau má lên men, hoa cúc và vitamin C có thể hỗ trợ khả năng chống oxy hóa, nhằm làm sáng da, hạn chế các tác hại khi tiếp xúc với tia UV. Phức hợp 7 chiết xuất thực vật (rau má, hương thảo, cam thảo, trà xanh...) có trong mặt nạ ngủ cũng làm giảm căng thẳng cho làn da. Sản phẩm này có thể sử dụng vào ban đêm trong khi ngủ, giúp cấp nước, giữ ẩm, bổ sung dưỡng chất cho da, tăng cường tái tạo và phục hồi tổn thương da, ngăn ngừa lão hóa.

Ngoài việc chăm sóc da, chị em cần bổ sung thêm chất chống oxy hóa cho cơ thể qua dinh dưỡng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X cung cấp 12 loại vitamin, 10 khoáng chất và dưỡng chất từ 22 loại trái cây, rau củ, thực vật. Sự kết hợp này giúp nâng cao khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ tăng sức đề kháng và làm chậm quá trình lão hóa da. Tóm lại, làn da phụ nữ cần được chăm sóc toàn diện nhằm bảo vệ khỏi quá trình oxy hóa, tăng cường sức khỏe cho da.

