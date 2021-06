Phụ nữ cần gì ở tuổi 40?

Tuổi 40, người phụ nữ cảm nhận mình ở ranh giới giữa hai thế hệ, họ quan sát, chiêm nghiệm cuộc sống theo cách không biến mình thành "tù nhân" và tìm sự cân bằng mới.

Bác sĩ tâm thần Louann Brizendine (Mỹ) chỉ ra, nhờ việc giảm lưu lượng dopamine và oxytocin, người phụ nữ ở tuổi này sẽ cảm thấy hài lòng hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc quan tâm đến người khác và tìm cách kết nối với chính mình.

Vậy, phụ nữ ở tuổi 40 cần gì nhất?

Ảnh minh họa: Shutterstock.

Nhu cầu về sự tự do và được chậm lại

Theo Erik Homburger Erikson, nhà tâm lý học kiêm phân tâm học người Mỹ, toàn bộ cuộc đời của một người trải qua 8 giai đoạn chính. Với phụ nữ, thời điểm bước vào tuổi 40, họ đã có gia đình riêng hoặc con cái dần bước vào tuổi trưởng thành. Lúc này, những bận tâm cho con cái giảm đi, người phụ nữ có xu hướng tìm những người/những thứ làm cho cuộc sống của mình thú vị trở lại.

"Phụ nữ trẻ hơn có thể điên cuồng theo đuổi những gì họ hoặc những người khác mong muốn cho họ, ví dụ thăng tiến trong sự nghiệp... Tuy nhiên, phụ nữ ở độ tuổi 40 muốn sống chậm lại và đánh giá lại điều gì là quan trọng trước khi thực hiện các bước tiếp theo", Rosenfeld - tiến sĩ tâm lý học và tác giả của cuốn sách Does Every Woman Have A Disorder, giải thích.

Nhu cầu yêu thương và được yêu thương

Phụ nữ ngoại tứ tuần thường có hiện tượng cảm xúc dễ thay đổi, dễ nóng nảy, cáu gắt. Vì vậy, trong giao tiếp xã hội, họ rất muốn có người ở bên hiểu và hỗ trợ mình. Việc có được một người bạn đời/bạn trai đáng tin cậy có thể hỗ trợ, đồng hành... do đó rất quan trọng.

Khảo sát trên website hẹn hò Zooks cho thấy trong gần 3 triệu phụ nữ được hỏi đều mô tả đối tượng họ mong muốn là một người trung thực, tận tâm. Điều này cho thấy ở tuổi 40, thay vì ngoại hình, độ giàu có, phụ nữ có mong muốn tìm một người tử tế và tận tâm.

Ngoài ra, phụ nữ ở tuổi tứ tuần cũng hướng sự quan tâm tới những người gần gũi, thân thiết nhất với mình, ví dụ bố mẹ đẻ, anh chị em ruột thịt. Điều này củng cố cảm giác gắn bó với gia đình, nguồn cội và giúp họ vững chãi hơn về mặt tâm lý.

Với những phụ nữ chưa lập gia đình, chưa sinh con, đến tuổi này, một số sẽ nhận ra lợi ích của việc sinh nở. Khi sức khỏe sa sút, khi mắc bệnh tật, một số người nảy sinh tâm lý muốn có con cái để có chỗ dựa. Điều này thực chất bao hàm mong muốn được yêu thương, chăm sóc của phụ nữ.

Với đa phần phụ nữ tuổi ngoài 40, đây cũng là giai đoạn tìm kiếm các mối quan hệ bạn bè đích thực, giảm số lượng bạn và hướng đến chất lượng bạn bè. "Phụ nữ ở độ tuổi 40 thông minh hơn để biết ai thực sự là một người bạn chân thành", Amy Rollo, một chuyên gia tư vấn về hôn nhân - gia đình nói.

Nhu cầu giữ gìn nhan sắc

Bước vào tuổi trung niên, sức khỏe thể chất của mỗi phụ nữ sẽ dần suy giảm. Thời kỳ mãn kinh sắp đến gần, có nghĩa là khối lượng cơ và mật độ xương đều bắt đầu giảm. Hầu hết phụ nữ ở độ tuổi 40 đều nhận thức được điều này nên ngoại hình - thứ rất quan trọng với phụ nữ - sẽ trở thành điều khiến họ bận tâm, nhu cầu làm đẹp, giữ gìn nhan sắc trở nên bức thiết, đặc biệt với phụ nữ hiện đại.

Nhiều chị em tuổi 40 chú ý hơn đến việc giữ gìn sức khỏe, bỏ những thói quen xấu có hại cho cơ thể và hình thành thói quen tập thể dục thể thao.

Cara Maksimow, một nhà trị liệu, huấn luyện viên cho biết: "Khi còn trẻ, rất nhiều phụ nữ cố gắng trở nên hoàn hảo và đặt những kỳ vọng không thực tế vào bản thân, điều đó có thể dẫn đến thất vọng, áp lực không cần thiết. Tuy nhiên, càng lớn tuổi, họ càng khôn ngoan hơn khi nhận ra rằng không hoàn hảo vẫn có thể trở nên xinh đẹp".

Thùy Linh (Theo Aboluowang)