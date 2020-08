4 'quý nhân' của tuổi trung niên

Trong đời, ai cũng có những "quý nhân phù trợ". Chỉ những người từng trải mới hiểu rõ rằng, ở tuổi trung niên, sẽ có 4 "quý nhân" ở bên mình.

Người bạn đời tốt

Một người đã bước vào tuổi trung niên có một người bạn đời tốt ở bên mình, thì đó chính là "quý nhân" số một. Đây là người đã đồng hành với bạn cả quãng đường dài trong quá khứ, cùng bạn nếm trải đủ mọi cay đắng, hạnh phúc... Chặng đường tiếp theo, người đó sẽ cùng bạn chia sẻ buồn vui, hỗ trợ khi ốm đau, khủng hoảng...

Người bạn đời tốt chính là "quý nhân" của tuổi trung niên. Ảnh minh họa: Daily Express.

Càng có tuổi, người ta càng nên trân trọng bạn đời, trân trọng sự đóng góp và đồng hành của người đó. Bởi lẽ, bạn càng già, cha mẹ "khuất núi", con cái lập nghiệp riêng, có cuộc sống riêng, chỉ còn bạn đời đi bên bạn cho đến già lão, "tóc bạc, răng long" mà thôi.

Cha mẹ

Trong cuốn tiểu thuyết Trăm năm cô đơn, có một trích đoạn thú vị: "Cha mẹ là bức trường thành ngăn cách chúng ta và cái chết. Bạn và Thần Chết không nhìn thấy nhau, vì cha mẹ bạn đứng ở giữa. Chỉ khi cha mẹ qua đời, bạn mới thấy rõ điều đó mà thôi... ".

Khi con người ta bước vào tuổi trung niên mà cha mẹ vẫn còn, vẫn khỏe mạnh, đó quả là một điều may mắn. Cha mẹ là mái ấm, là bến đỗ an toàn nhất, chính là quý nhân của đời bạn, mang lại cho bạn cảm giác an toàn, như có chỗ để trở về sau một hành trình mỏi mệt, khó khăn.

Học cách biết ơn cha mẹ dù nghèo hay giàu, sai lầm hay đúng đắn, tốt hay từng tệ bạc... cũng là một cách để chúng ta tri ân cuộc sống, đón tiếp "quý nhân". Chỉ khi bạn dọn lòng để tử tế với đấng sinh thành, bạn mới có thể nhận lại được sự thanh thản trong tâm và tình yêu thương trọn vẹn.

Con cái

Người xưa nói con cái là "của để dành" của cha mẹ, và thực chất con cái cũng chính là quý nhân của cha mẹ lúc về già. Con cái hạnh phúc, ấm êm ắt mang niềm vui, tiếng cười đến cho cha mẹ, khiến cha mẹ thêm ấm lòng, an vui sống tuổi già.

Thêm vào đó, khi bạn vào tuổi trung niên, con cái còn giống như cánh cửa tri thức, chúng giúp bạn khám phá ra những thay đổi của thời đại, cũng như được nhìn lại những thành công, thất bại của chính mình.

Con người bước vào tuổi trung niên, điều đáng buồn nhất không phải không có tiền, mà chính là không có một gia đình tử tế, những đứa con ngoan ngoãn. Nếu con cái bạn trưởng thành, thì dù bạn có vất vả đến đâu cũng là xứng đáng. Có "quý nhân" này trong nhà, đi đâu bạn cũng có thể ngẩng đầu hãnh diện, thoải mái mà bước đi.

Chính bản thân mình

Đôi khi chúng ta đi tìm quý nhân, mong mỏi được trợ giúp, nhưng chúng ta quên mất một điều vô cùng quan trọng: "Con người đáng được yêu thương nhất lại là chính mình".

Nhà văn Hemingway nói: "Cuộc đời để lại trên chúng ta những vết thâm tím, nhưng những nơi bị thương đó chắc chắn sẽ trở thành những nơi mạnh nhất của chúng ta". Vậy thì hãy nhìn lại bản thân, bạn đã bầm tím bao nhiêu, đã trưởng thành bao nhiêu, ở tuổi trung niên?

Khi đã đi quá nửa đời người, bạn đã từng phải nếm trải đủ mọi thứ để có thể hoàn thiện. Cần yêu thương bản thân, chăm sóc tốt cho bản thân, nâng niu cơ thể của chính bạn, bởi vì hơn ai hết, bạn là quý nhân của đời mình. Chỉ khi bạn khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, bạn mới có thể có một cuộc sống tốt. Không ai mang lại những giá trị thiết thực đó cho bạn, ngoại trừ chính bạn.

Thùy Linh (Theo Sohu)