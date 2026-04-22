Việt - Hàn nỗ lực đạt kim ngạch thương mại 150 tỷ USD

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hội đàm, trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác chiến lược và kinh tế.

Trong hội đàm chiều 22/4 sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nhấn mạnh việc triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế trong tình hình mới, trong đó hai bên cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030, theo Bộ Ngoại giao.

Trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024. Trong 3 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Hai lãnh đạo cam kết tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, mở cửa thị trường xuất nhập khẩu cho hàng hóa của nhau, hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trước khi hội đàm ngày 22/4/2026. Ảnh: Giang Huy

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như hạ tầng, đô thị thông minh, bán dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và cảng biển thông minh.

Tổng thống Lee Jae Myung đề nghị Việt Nam tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng thời cam kết phối hợp triển khai hiệu quả nguồn vốn từ các quỹ hợp tác kinh tế, tập trung vào hạ tầng chiến lược.

Hai bên thống nhất coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng. Lãnh đạo Việt Nam đề nghị tăng cường hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tiếp tục hỗ trợ triển khai dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hội đàm chiều 22/4. Ảnh: Giang Huy

Phía Hàn Quốc khẳng định sẵn sàng chia sẻ công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch, đào tạo nhân lực và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân, bảo vệ quyền lợi cộng đồng mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia. Hai nước tăng cường hợp tác địa phương và phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch.

Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí phối hợp triển khai Kế hoạch hành động ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2026-2030, thúc đẩy hợp tác Mekong - Hàn Quốc và chia sẻ tầm nhìn về duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung là minh chứng cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện bền chặt, hiệu quả và mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Giang Huy

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác quan trọng, cam kết đồng hành trong mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030 và 2045, đồng thời mong muốn cùng lãnh đạo Việt Nam thúc đẩy quan hệ song phương hướng tới tương lai thịnh vượng chung.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ trao 12 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực như an ninh, khoa học công nghệ, năng lượng, nông nghiệp, văn hóa, y tế và hợp tác điện hạt nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 21-24/4. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam sau khi ông nhậm chức hồi tháng 6/2025. Chuyến thăm được thực hiện sau khi Việt Nam vừa kiện toàn ban lãnh đạo cấp cao sau Đại hội XIV của Đảng.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, việc Tổng thống Lee Jae Myung trở thành quốc khách đầu tiên thăm Việt Nam trong giai đoạn này mang ý nghĩa chính trị và biểu tượng quan trọng, thể hiện sự coi trọng cao của Hàn Quốc đối với Việt Nam, đồng thời phản ánh mức độ tin cậy và ưu tiên chiến lược trong quan hệ song phương.

Thanh Danh