Phu nhân Tổng bí thư tham quan Liên hoan Ẩm thực Quốc tế

Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2025 mang chủ đề “Trip of Flavors – Hành trình vị giác khắp năm châu”, nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực và thúc đẩy ngoại giao văn hóa. Sự kiện là cơ hội mở rộng hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Tham dự chương trình, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, đã đi thăm các gian hàng tại hội chợ. Điểm dừng chân đầu tiên của bà là khu vực trưng bày bánh cốm và các loại bánh đặc trưng Hà Nội.