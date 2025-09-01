Phu nhân lãnh đạo Việt Nam - Cuba dạo phố, xem múa rối nước

Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, và phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez, bà Lis Cuesta Peraza, sáng 1/9 thăm Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội.
Đi cùng với hai phu nhân có một bé gái có bố là người Việt Nam, mẹ là người Cuba. Bé sinh ra và lớn lên tại Cuba.
Bà Lis Cuesta Peraza được nhà hát tặng con rối "chú Tễu", còn bé gái được tặng con rối "Cô Tiên".
Hai phu nhân thưởng thức buổi biểu diễn với tiết mục "mời nước, mời trầu" mở màn.
Bà Lis Cuesta Peraza đánh giá cao nghệ thuật múa rối nước mang đậm bản sắc văn hóa dân gian Việt Nam. Bà cũng bày tỏ ấn tượng về sự tâm huyết của các nghệ sĩ trong bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật này.
Hai phu nhân sau đó đi bộ từ nhà hát đến tham quan Đền Ngọc Sơn, di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt.
Hai phu nhân vẫy chào người dân đứng hai bên đường. Đáp lại là những tiếng vỗ tay và tiếng đồng thanh "Việt Nam - Cuba" khắp dọc tuyến phố.
Đoàn dừng chân ở cầu Thê Húc, ngắm nhìn Tháp Rùa, phố phường Hà Nội.
Hai phu nhân dâng hương trong đền chính, tham quan, nghe thuyết minh về lịch sử, sự tích hồ Hoàn Kiếm.
Bà Lis Cuesta Peraza lắng nghe giới thiệu về tiêu bản rùa được trưng bày trong đền.
Thầy đồ tặng chữ thư pháp "Bình An" cho bà Lis Cuesta Peraza.
Hai phu nhân chụp ảnh lưu niệm.
Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và phu nhân đang trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam bắt đầu từ 31/8. Ngày mai, lãnh đạo Cuba sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam.
Ảnh: Giang Huy