Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez, đang thăm cấp nhà nước đến Việt Nam ngày 31/8-2/9.

Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez làm lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và chứng kiến diễu binh chào mừng.

Sau lễ đón, hai lãnh đạo hội đàm và chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba dự kiến hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và dự các hoạt động khác, trong đó có Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez duyệt đội danh dự tại Phủ Chủ tịch ngày 1/9. Ảnh: Giang Huy

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những hành động thiết thực của Việt Nam hỗ trợ Cuba trong bảo đảm an ninh lương thực thông qua nhiều dự án hợp tác về sản xuất lúa gạo, ngô, thủy sản... được người dân Cuba và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Vụ thu hoạch đầu tiên năm 2025 của dự án Việt Nam hợp tác phát triển lúa gạo tại Cuba đã đạt năng suất ấn tượng 7,2 tấn/ha, gấp 4,5 lần mức trung bình của địa phương.

Việt Nam gần đây phát động Chương trình vận động toàn quốc "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" để quyên góp hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn hiện nay và nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân.

Ngọc Ánh