Phu nhân cố Lãnh tụ Tối cao Iran vẫn còn sống

Truyền thông nhà nước Iran cho biết bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh vẫn còn sống, bác bỏ thông tin ban đầu rằng bà đã qua đời.

Hãng tin Fars News và Nournews của Iran hôm nay xác nhận bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, phu nhân của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, vẫn còn sống.

Truyền thông Iran trước đó đưa tin bà Bagherzadeh đã qua đời do vết thương quá nặng trong đòn tập kích ngày 28/2 của Mỹ, Israel. "Phu nhân của lãnh tụ tử vì đạo vẫn còn sống. Thông tin ban đầu là không chính xác", Nournews, hãng tin có liên hệ với Hội đồng An ninh Iran, cho biết.

Hai hãng tin không cung cấp thêm chi tiết về tình trạng của bà.

Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, phu nhân của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: NST

Thông tin được công bố cùng ngày tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, con trai ông Khamenei, đưa ra thông điệp đầu tiên sau khi nhậm chức.

Trong bài phát biểu trước đó vài giờ, ông Mojtaba cho biết đã tận mắt nhìn thấy thi thể cha sau đòn không kích, xác nhận một số thành viên gia đình thiệt mạng gồm vợ, em gái, em rể, cháu gái, nhưng không nhắc đến mẹ.

"Tôi có vinh dự được nhìn thấy thi hài cha, sau khi ông tử vì đạo. Ông ấy là 'ngọn núi' của lòng kiên định", ông Mojtaba nói.

Bà Bagherzadeh, 79 tuổi, kết hôn cùng ông Khamenei năm 1964. Bà khá kín đáo trước công chúng, ít khi đưa ra lập trường chính trị.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters

Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, ngày 8/3 được bầu làm Lãnh tụ Tối cao tiếp theo để lãnh đạo đất nước giữa chiến sự với Mỹ và Israel. Ông là Lãnh tụ Tối cao thứ ba của Iran kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Thông điệp đầu tiên của ông Mojtaba cho thấy Iran nhiều khả năng sẽ tiếp tục chiến đấu và giữ lập trường cứng rắn, thay vì nhượng bộ trước áp lực của đối phương, khi xung đột sắp tròn hai tuần.

Giao tranh đến nay đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu là tại Iran, và ảnh hưởng nhiều quốc gia khu vực cũng như kinh tế toàn cầu, khi Eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa, khiến dòng chảy dầu khí từ Vùng Vịnh ra thế giới tắc nghẽn.

Đức Trung (Theo Fars News, CNN, WSJ)