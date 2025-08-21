Phụ huynh xoay xở khi con nghỉ học dịp hợp luyện diễu binh

Hà NộiTối 20/8, đang chuẩn bị cho buổi gặp đối tác thì chị Thu Trang nhận tin nhắn của trường báo con trai lớp 3 nghỉ học hôm sau.

Một giờ sau, lại có thông báo con mầm non cũng nghỉ. "Hai vợ chồng đều kín lịch, tự dưng con nghỉ, mà báo gấp thế này thì biết gửi đâu", người mẹ 35 tuổi, quận Cầu Giấy, kể.

Ban đầu nghĩ chỉ đứa lớn nghỉ, chị dự định cho sang nhà hàng xóm chơi. Nhưng khi biết cả bé nhỏ cũng nghỉ, chị tính gửi con vào một trường tư gần nhà, với chi phí 300.000 đồng. Song cô giáo báo trường cũng đóng cửa theo quy định.

"Vợ hoặc chồng buộc phải ở nhà trông con. Sau một hồi tranh luận, tôi đành nhượng bộ, xin lùi lịch sang chiều để trông con", Trang nói.

Sáng 21/8, chồng tất tả chạy đi họp, chị ôm laptop sang nhà hàng xóm, vừa họp online vừa dỗ con út. Con chị muốn đi chơi nhưng không chịu rời mẹ, đám trẻ hàng xóm lại muốn chơi ở nhà. "Đang phát biểu, con bỗng òa khóc đòi mẹ", chị kể.

Ba bốn đứa trẻ chạy vòng vòng trong nhà, tiếng cười đùa, tiếng khóc xen lẫn, khiến chị phải "cầu cứu" YouTube và điện thoại để vãn hồi trật tự.

Đến trưa, chồng về đổi ca, chị lại tìm đường vòng lên phố Hàng Bạc. "Đường cấm dày đặc, chắc phải gửi xe từ xa rồi cuốc bộ cả cây số. Không biết đối tác có đủ kiên nhẫn chờ không", chị thở dài.

Nhiều phụ huynh cho biết cũng rơi vào tình cảnh bất ngờ như chị Trang. "Có mẹ chuẩn bị đồ cho con xong xuôi, đưa ra đến thang máy mới biết con nghỉ học. Có người đưa con đến cổng trường, mới ngã ngửa vì thông báo gửi lúc tối muộn mà không đọc", chị Vũ Vân Anh, 27 tuổi, ở phường Đông Ngạc kể.

Gia đình chị Vân Anh có hai con đều tuổi mầm non. Bé nhỏ hơn một tuổi sốt quấy khóc, bé lớn bốn tuổi lại hiếu động. Chồng chị phải nghỉ làm ở nhà trông con, song cảnh tượng buổi sáng khiến chị "sốt hơn cả con".

"Thằng lớn thì gào đòi đi chơi, thằng nhỏ thì bám lấy bố khóc, nôn trớ. Một mình chồng tôi xoay không xuể. Ở công ty nhưng như ngồi trên đống lửa, chị dự định hết buổi sáng phải xin về sớm", chị nói.

Ngày 20/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo cho học sinh tại 12 quận nội thành nghỉ học ngày 21 và 27/8 để đảm bảo giao thông, phục vụ hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Quyết định áp dụng với cả trường công và tư, giáo viên vẫn đến trường chuẩn bị năm học mới.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở, cho biết: "Trường nào nằm trên đường diễu binh, hoặc khu vực nội đô lân cận, nơi tập trung đông người, nhiều xe cơ giới, xe chuyên dụng đi qua thì sẽ nghỉ".

Thông tin này tạo ra làn sóng tranh luận. Bên cạnh một số phụ huynh lo công việc đảo lộn, không ai trông con. Số khác lại coi đây là cơ hội trải nghiệm hiếm có.

Chị Đinh Thị Kiều Trang, tình nguyện viên trong sự kiện A80, cho hay nếu nhà trường không cho nghỉ, chị cũng xin cho con lớp 6 nghỉ để cùng tham dự. "Ngày chính lễ tôi bận, nên tranh thủ hợp luyện để con gái tận mắt chứng kiến'', chị nói. Kiến thức học hè không nhiều, nghỉ một hai buổi không sao.

Từ giữa tháng 8, hai mẹ con chị đã sắm đồng phục cờ đỏ sao vàng, khăn, kẹp, búi tóc để hòa vào không khí 80 năm Quốc khánh của đất nước.

Anh Nguyễn Văn Đức, quận Hai Bà Trưng, chủ động xin nghỉ làm để đưa ba con, 2 tuổi, 4 tuổi và 12 tuổi, đi xem hợp luyện. Vợ anh vẫn đi làm, nên một mình trông ba con, anh dự tính phải đón ông bà ở quê lên giúp.

"Ban đầu tính để ông bà lên dịp chính lễ, nhưng thôi, con nghỉ nhiều thì đón sớm. Ông bà vừa giúp trông cháu, vừa được xem diễu binh, ngắm Hà Nội dịp rực rỡ nhất", anh nói.

Với anh Đức, đây không phải gánh nặng mà là cơ hội kết nối gia đình. "Con được ngắm xe tăng, máy bay thật ngoài đời. Đây là bài học thực tế mà sách vở 12 năm cũng không có. Nghỉ vài ngày không uổng phí", anh nói.

