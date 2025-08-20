Hà Nội cho học sinh nghỉ học hai ngày hợp luyện diễu binh

Hà NộiHọc sinh nhiều trường nội thành được nghỉ học ngày 21 và 27/8, để đảm bảo giao thông trong thời gian hợp luyện, tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Ông Trần Thế Cương, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết như trên tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, ngày 20/8. Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho các em, đồng thời giúp giao thông thông suốt trong thời gian hợp luyện, tổng duyệt.

"Trường nào nằm trên đường diễu binh, hoặc khu vực nội đô lân cận, nơi tập trung đông người, có nhiều xe cơ giới, xe chuyên dụng đi qua thì sẽ nghỉ", ông Cương nói. Danh sách trường, khu vực và hướng dẫn cụ thể sẽ được Sở công bố trong hôm nay, áp dụng với cả trường công lập và tư thục.

Ngoài ra, theo yêu cầu của Sở, những trường học này sẽ mở cửa để người dân sử dụng nhà vệ sinh, trú chân nghỉ ngơi trong lúc tham gia lễ kỷ niệm.

Các trường ở khu vực ngoại thành vẫn cho học sinh đi học, và các hoạt động tập trung ở trường.

Các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành dự kiến đi qua

Học sinh trường Nguyễn Siêu trong buổi sinh hoạt chủ điểm "Dưới bóng cờ Tổ quốc - Người Nguyễn Siêu tiếp bước", sáng 20/8. Ảnh: Fanpage nhà trường

Năm học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông, tăng khoảng 60.000 so với năm ngoái. Quy mô học sinh của thủ đô xếp thứ hai cả nước, sau TP HCM (2,5 triệu học sinh). Tổng số trường học là 2.954, trong đó 43 trường được xây mới.

Học sinh lớp 1, 9 và 12 tựu trường từ ngày 22/8, các khối còn lại 29/8. Lịch này thực hiện theo khung năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khối tư thục được tựu trường sớm hơn, nên từ đầu tháng 8, nhiều trường tư đã đón học sinh, bắt đầu giảng dạy chương trình chính khóa.

Ngày 5/9, học sinh Hà Nội tổ chức khai giảng, đồng thời với Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Theo đó, các hoạt động của nhà trường sẽ hoàn tất trước 8, nếu có. Từ 8h tới 9h30, học sinh và thầy cô sẽ xem truyền hình trực tiếp buổi lễ của Bộ, cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca và nghe phát biểu của Tổng bí thư Tô Lâm.

Thanh Hằng