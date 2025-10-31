Phụ huynh trông chờ con được học Tiếng Anh từ lớp 1

Khi biết Tiếng Anh sẽ được dạy bắt buộc từ lớp 1, anh Văn Quý, 34 tuổi, háo hức vì nghĩ con sẽ được học ngoại ngữ sớm và miễn phí.

Con gái anh Quý, ở Hà Nội, sẽ học lớp 1 vào năm tới. Cho rằng học Tiếng Anh từ nhỏ sẽ giúp con bớt "sợ" ngoại ngữ, tự tin giao tiếp, nên hơn một năm nay, vợ chồng anh cho con học ở trung tâm, chi phí khoảng 2-3 triệu đồng một tháng.

Hôm qua, Chính phủ công bố Đề án "Đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045", trong đó đặt mục tiêu 5 năm tới, tất cả trường phổ thông dạy Tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1. Biết tin này, anh Quý phấn khởi.

"Tôi thấy việc này cực kỳ cần thiết, nên dù còn chút lo lắng không biết con có thể thích nghi hay không, tôi hoàn toàn ủng hộ, thậm chí mong áp dụng từ cấp mầm non", anh nói. Anh nhìn nhận việc được học Tiếng Anh theo chương trình chính thức ở trường giúp phụ huynh an tâm về chất lượng, lại rẻ hơn nhiều so với ở trung tâm.

Hiện, môn Tiếng Anh được dạy bắt buộc từ lớp 3. Các trường có điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên hoặc liên kết với các trung tâm để dạy từ lớp 1, song là môn tự chọn với hai tiết mỗi tuần.

Chị Thu Huế, 31 tuổi, cho biết con gái lớp 1 cũng đang học Tiếng Anh ở trường theo hình thức này. Con được học ba môn là Bổ trợ Tiếng Anh, Tiếng Anh Toán và Tiếng Anh STEM Robotics, mỗi tuần một tiết với giáo viên người Việt, một tiết với giáo viên nước ngoài. Học phí một tháng cho cả ba là 550.000 đồng.

"Tiếng Anh đưa vào là môn bắt buộc từ lớp 1, có lẽ tôi sẽ bớt được khoản này. Tiết kiệm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nên cũng rất trông chờ", chị Huế nói.

TP HCM đã thí điểm dạy Tiếng Anh cho học sinh lớp 1 từ hơn 10 năm trước. Trước sáp nhập tỉnh, thành, 99% học sinh được học môn này. Chị Thanh Ngân, 42 tuổi, có ba con lớp 3, 6 và 8, nói chương trình lớp 1 chủ yếu cho học sinh làm quen, tạo môi trường giao tiếp, nghe, đọc, hiểu một số yêu cầu đơn giản bằng Tiếng Anh nên không quá áp lực như nhiều người lo ngại.

"Học ở trường sẽ giúp phụ huynh thuận lợi đưa đón, học sinh được giáo viên kèm sát và hay trao đổi với gia đình", chị nói.

Nhiều nhà giáo cũng ủng hộ chính sách mới và trông chờ hướng dẫn chi tiết.

Bà Teo Thị Thanh Mai, hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Dương Nội, Hà Nội, đánh giá việc môn Tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 là chủ trương "rất tốt", giúp tạo ra một thế hệ được đào tạo ngoại ngữ bài bản từ sớm, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Theo quan sát của bà Phạm Thúy Hà, hiệu trưởng Tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội, TP HCM, việc được làm quen với Tiếng Anh từ lớp 1 theo hình thức tự chọn hiện nay có lợi cho quá trình tiếp thu môn này khi các em bước vào chương trình của Bộ ở lớp 3.

"Nếu đã học Tiếng Anh từ lớp 1 thì đến lớp 3, các con mạnh dạn trong tương tác với giáo viên, bắt nhịp nhanh hơn thay vì phải mất thời gian khá lâu để làm quen", cô Hà nói. "Khi Tiếng Anh trở thành môn chính thức từ lớp 1, học sinh sẽ có kỹ năng ngôn ngữ nổi bật hơn nữa".

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Tự, phường Kim Liên, Hà Nội, cũng nhìn nhận đây là cơ hội của các trường công lập trong việc đào tạo ngoại ngữ cho học sinh. Về phía phụ huynh, họ có thể tiết kiệm được từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng một tháng nếu đang cho con học Tiếng Anh ở ngoài.

Trường Trung Tự hiện tổ chức dạy Tiếng Anh cho học sinh lớp 1 dưới dạng chương trình liên kết, học phí dao động 200.000-500.000 đồng một tháng. Khi Tiếng Anh trở thành môn bắt buộc, tức là trường học sẽ dạy như Toán, Tiếng Việt, nên sẽ miễn phí.

Điều khiến các phụ huynh và nhà giáo còn băn khoăn là chương trình và giáo viên.

Chị Thu Huế cho biết hiện con được học với giáo viên nước ngoài với thông tin kỹ càng về trung tâm và thầy cô. Hàng tuần, nhà trường đều gửi tổng kết những gì con được học, kèm hình ảnh, tương tự khi còn học mầm non.

Khi Tiếng Anh là môn bắt buộc, chị lo ngại sẽ không còn nhận được tổng kết riêng rõ ràng, chi tiết như vậy nữa, hoặc học với giáo viên người Việt có thể không đạt hiệu quả tốt như giáo viên nước ngoài - đặc biệt với kỹ năng giao tiếp.

Đây cũng là băn khoăn của anh Quý. Anh mong có giáo viên chuyên môn tốt, nhất là về phát âm, tránh tình trạng học song ngữ nhưng chất lượng lại không như kỳ vọng. Anh lấy ví dụ con được học Toán bằng Tiếng Anh, nhưng vì giáo viên Toán không thạo ngoại ngữ, nên không truyền tải được hết kiến thức.

"Như vậy thì dù được học miễn phí, phụ huynh có thể vẫn sẽ phải cho con tới trung tâm", anh nói.

Bà Thanh Hà và Thanh Mai cũng nhìn nhận tuyển đủ giáo viên có trình độ tốt sẽ là bài toán lớn nhất mà ngành phải giải quyết, nhằm thực hiện mục tiêu đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.

Theo Bộ, để Tiếng Anh được dùng rộng rãi ở tất cả 50.000 trường học với khoảng 30 triệu học sinh, sinh viên, cả nước cần thêm 12.000 giáo viên tiếng Anh ở cấp mầm non, 10.000 giáo viên tiểu học, đồng thời bồi dưỡng ít nhất 200.000 thầy cô có khả năng dạy bằng tiếng Anh vào năm 2030.

Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Kỹ năng của Anh hôm 29/10, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn được hỗ trợ việc đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, thông qua phát triển đội ngũ giáo viên Tiếng Anh và giáo viên dạy môn khác bằng Tiếng Anh.

Thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với các địa phương và cơ quan chuyên môn để xây dựng lộ trình, hướng dẫn thực hiện.

