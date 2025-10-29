Tiếng Anh sẽ thành môn bắt buộc từ lớp 1

Tất cả trường phổ thông sẽ dạy Tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, để đưa thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, từ nay đến năm 2035.

Mục tiêu này nằm trong Đề án "Đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045", được Thủ tướng phê duyệt, công bố ngày 29/10.

Cụ thể, ở bậc phổ thông, tất cả trường học cả nước phải dạy Tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, trong đó, ít nhất 20% số trường đạt mức độ 1 về giảng dạy ngôn ngữ này, 5% mức độ 2 và 2% mức độ 3. Trong những năm kế tiếp, số trường đạt mức độ 3 tăng dần lên 15%, mức độ 2 là 20% và mức độ 1 là 50%.

Hiện, môn Tiếng Anh được dạy bắt buộc từ lớp 3. Các trường có điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên có thể dạy từ lớp 1, song là môn tự chọn hoặc trên tinh thần tự nguyện.

Các mức độ 1, 2, 3 căn cứ môi trường ngôn ngữ và truyền thông, chương trình giáo dục và hoạt động dạy học, học liệu, tài liệu, chuyển đối số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chất lượng đội ngũ nhà giáo, hợp tác quốc tế...

Chia sẻ thêm, một cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cách tính toán có thể dựa trên tỷ lệ tiết học được dạy bằng tiếng Anh, các biển chỉ dẫn, thông tin, website... sử dụng ngôn ngữ này. Chi tiết sẽ được Bộ công bố sau.

Học sinh lớp 1, trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP HCM) trong ngày tựu trường, tháng 8/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Với bậc mầm non, trong 5 năm tới, tất cả trường phải đảm bảo điều kiện cho trẻ được làm quen với Tiếng Anh, tối thiểu 10% số trường đạt mức 1. Đến năm 2045, tỷ lệ số trường đạt mức độ 1, 2 và 3 lần lượt là 50, 20 và 10%.

Ở bậc đại học, mục tiêu khi hoàn thiện đề án là 50% số trường đạt mức độ 2, 35% mức độ 3.

Đề án "Đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học" nhằm nâng cao chất lượng học Tiếng Anh, hình thành hệ sinh thái dùng ngoại ngữ ở các trường học, góp phần xây dựng thế hệ công dân toàn cầu đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Các giải pháp được nêu là nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của Tiếng Anh; hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; ứng dụng công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy; tăng cường hợp tác quốc tế.

Hồi tháng 8 năm ngoái, Bộ Chính trị đề nghị các cấp nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, theo kết luận thực hiện Nghị quyết 29.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến đến năm 2035, 100% học sinh, sinh viên được học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Theo Bộ, để Tiếng Anh được dùng rộng rãi ở tất cả 50.000 trường học với khoảng 30 triệu học sinh, sinh viên, cả nước cần thêm 12.000 giáo viên tiếng Anh ở cấp mầm non, 10.000 giáo viên tiểu học, đồng thời bồi dưỡng ít nhất 200.000 thầy cô có khả năng dạy bằng tiếng Anh vào năm 2030.

Thanh Hằng