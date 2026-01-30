Phụ huynh tất tả mang cơm cho con vì trường dừng bữa ăn bán trú

TP HCMChị Hồng phải ngược xuôi 2-3 lượt nấu nướng rồi mang cơm trưa cho hai con, khi trường dừng bữa ăn bán trú vì nghi thực phẩm bẩn.

Hai ngày qua, cuộc sống của chị Thanh Hồng (quận 7) đảo lộn. Chị phải thức dậy từ 4h30 để chuẩn bị đồ ăn cho con đang theo học tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng và THCS Huỳnh Tấn Phát. Đến giờ nghỉ trưa, chị lại xin về sớm để hâm nóng thức ăn, chạy đến trường tiếp tế rồi quay lại công sở, cách đó 5 km.

"Đi lại vừa mệt vừa mất thời gian nhưng tình thế bây giờ phải chịu. Tôi không yên tâm cho con ăn cơm ở trường nữa, chờ nhà cung cấp mới xem sao", chị Hồng nói. "May là trường của hai con cùng nằm trên một con đường".

Chị Minh Loan, phụ huynh lớp 3, trường Tiểu học Tân Quy, chọn mua cơm mang đến trường cho con, thay vì nấu. Nhà cách trường khoảng 7 km, nếu đón về ăn uống rồi quay lại thì chị lo con không kịp nghỉ ngơi, chưa kể buổi trưa nắng nóng.

Hàng nghìn phụ huynh tại quận 7, huyện Bình Chánh và Nhà Bè rơi vào cảnh tương tự. Nhiều trường phải dừng tổ chức bữa ăn bán trú, do Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) – đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường trong khu vực - bị phản ánh dùng đồ quá hạn, "biến" thịt trâu thành thịt heo, bò để tuồn vào bếp ăn trường học.

Chị Nguyễn Diễm, phụ huynh trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, nghẹn ngào: "Xem video phản ánh thực phẩm bẩn, chân tay tôi bủn rủn. Trước đây con từng than thức ăn khó nuốt nhưng tôi cứ nghĩ do khẩu vị, giờ thấy mình quá có lỗi với con".

Hôm nay, chị quyết định đưa con về nhà ăn uống, nghỉ ngơi rồi quay lại trường học buổi chiều cho yên tâm.

Thầy Nguyễn Hữu Tuấn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Quy, nói bàng hoàng khi biết thông tin suất ăn của học sinh có khả năng sử dụng thực phẩm bẩn, hết hạn. Thầy cho biết đơn vị cung cấp suất ăn đã ký hợp đồng với trường hơn 2 năm qua, thông qua đấu thầu công khai.

"Phụ huynh, ban giám hiệu từng tham quan cơ sở sản xuất của họ. Tôi và nhân viên y tế cũng ăn như học sinh nên không thể ngờ sự việc như vậy", thầy Tuấn nói.

Hiệu trưởng nhìn nhận tạm ngưng bữa ăn bán trú sẽ gây xáo trộn và vất vả cho phụ huynh. Việc này có thể kéo dài đến khi học sinh nghỉ Tết, nhưng đây là giải pháp tình thế bắt buộc để đảm bảo sức khỏe cho các em. Trường đang phối hợp với chính quyền địa phương tìm các cơ sở uy tín để tổ chức bán trú trở lại.

"Chúng tôi sẽ chọn 2 đơn vị cung cấp để tránh bị động, đồng thời phải kiểm tra đột xuất nhiều hơn nữa", thầy Tuấn chia sẻ.

Phụ huynh mang cơm, đưa đón con về tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, TP HCM, trưa ngày 30/1. Ảnh: Huế Xuân

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM chiều qua yêu cầu tất cả trường học đang sử dụng thực phẩm từ Sago Food lập tức dừng bữa ăn bán trú, sớm tìm phương án thay thế.

Cơ quan này đề nghị Sở An toàn thực phẩm phối hợp cung cấp "danh sách đen" các cơ sở vi phạm hoặc có nguy cơ rủi ro để các trường có cơ sở sàng lọc, lựa chọn.

Lệ Nguyễn - Trường Yên