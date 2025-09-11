Phụ huynh phân vân khi dự phòng sớm HPV cho con

Khi con gái 13 tuổi hỏi về dự phòng HPV và các bệnh liên quan, chị Hồng Lan, 35 tuổi, Hà Nội, cảm thấy bối rối, hẹn sẽ trả lời sau.

Chị Lan cho biết con thường xem TikTok sau đó hỏi mẹ về thông tin nghe được. Những lần trước, chị vui vẻ trả lời con. Nhưng lần này, chị Lan không thể mở lời.

"Tôi không muốn con biết về vi rút HPV khi cháu đang tuổi dậy thì vì nghĩ nó liên quan tới yếu tố tình dục", chị Lan nói, thêm rằng chưa dự phòng HPV cho con do còn quá sớm.

Hàng ngày, chị hướng dẫn con cách vệ sinh cá nhân, giữ sức khỏe tổng thể, cố gắng né tránh chủ đề sức khỏe sinh sản cho đến khi con trưởng thành. Để tránh con tiếp xúc với các thông tin gây bối rối, chị âm thầm kiểm tra lịch sử sử dụng internet và các tài khoản mạng xã hội, loại bỏ những kênh thông tin được đánh giá "không tốt".

Gia đình nên đồng hành cùng con khi tìm hiểu về HPV thay vì né tránh hoặc chia sẻ không rõ ràng, giúp trẻ có nền tảng kiến thức và được dự phòng vi rút này từ sớm. Ảnh minh họa: Vecteezy

Còn chị Thu Huyền 45 tuổi, ở TP HCM, cho biết đã đối thoại với con trai đang học lớp 10 về HPV. Theo chị, học sinh cấp ba đã phát triển về tư duy, biết rung động với bạn khác giới, vì vậy con nên có kiến thức về HPV và những vấn đề liên quan tới tình dục. Các kiến thức nền tảng sẽ giúp con hiểu, ghi nhớ lời dặn của gia đình để tự bảo vệ bản thân.

Dù cởi mở, gia đình chị Huyền cho rằng HPV chưa phải là vấn đề cấp bách cần dự phòng. "Ưu tiên hiện tại của con vẫn là việc học, các vấn đề khác chúng tôi nói cho con biết để tránh, không phải để thực hiện", chị nói.

Các hiểu nhầm như chưa cần dự phòng HPV khi con chưa quan hệ tình dục hoặc nhắc về vi rút này sẽ gợi mở về tình dục, hiện còn phổ biến trong nhiều gia đình Việt. Dữ liệu khảo sát của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế trên 5.000 người hồi tháng 5 cho thấy phụ huynh còn nhiều băn khoăn về HPV. Có tới 27,3% phụ huynh cho rằng trẻ chưa có quan hệ tình dục thì chưa cần dự phòng HPV. 17,1% số người được hỏi lo ngại việc dự phòng HPV sớm có thể ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ. Một số ý kiến cho rằng việc chủ động phòng vệ hoặc giáo dục giới tính cho trẻ có thể "khơi gợi trí tò mò" không mong muốn, thay vì bảo vệ trẻ.

Gia đình cùng trẻ tìm hiểu kiến thức về HPV và giới tính. Ảnh minh họa: Vecteezy

HPV có nhiều đường lây truyền như: tiếp xúc sinh dục khác giới hoặc đồng giới; quan hệ tình dục; lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở (hiếm gặp), vi rút có thể lây khi tiếp xúc với vùng da hoặc niêm mạc đã bị nhiễm HPV. Như vậy, HPV có thể lây nhiễm không qua đường tình dục.

HPV là vi rút rất phổ biến trên toàn thế giới. Đến nay đã có hơn 200 chủng được xác định, trong đó có nhiều chủng gây bệnh trên người. HPV có thể được đào thải khỏi cơ thể trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, trong các trường hợp nhiễm dai dẳng, HPV có thể gây ung thư và các bệnh liên quan.

Gia đình nên cùng con tham vấn chuyên gia y tế về các biện pháp dự phòng HPV tại các cơ sở y tế; khám định kỳ hàng năm hoặc khi trẻ có dấu hiệu bất thường ở đường sinh dục. Bố mẹ khuyến khích trẻ tăng cường vận động, dinh dưỡng hợp lý để tăng cường thể lực. Trẻ hạn chế dùng chung đồ dùng cá nhân với những người khác, vệ sinh vùng sinh dục đúng cách; chủ động phòng vệ vắc xin tại các cơ sở y tế.

Việc tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu đúng và tiếp cận các biện pháp dự phòng HPV có vai trò quan trọng, do đó hơn bao giờ hết cần đẩy mạnh công tác truyền thông, cập nhật các thông tin khoa học, hữu ích để các bậc cha mẹ hiểu đúng về vai trò của việc dự phòng, từ đó an tâm thực hiện cho con.

Văn Hà