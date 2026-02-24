Phú bà 87 tuổi vung tiền để 'trẻ mãi không già'

AnhThay vì an hưởng tuổi già, bà Helga Sands, dấn thân vào cuộc đua trường sinh khi chi nửa triệu bảng Anh để hồi sinh cơ thể bằng các liệu pháp chưa được cấp phép.

Tháng tới, bà Sands sẽ bay đến Panama để tiêm một loại "cocktail trẻ hóa" trị giá 300.000 bảng (hơn 10,5 tỷ đồng), theo Sunday Times. Liệu pháp này, kết quả hợp tác giữa bà và một phòng thí nghiệm tại Mỹ, gồm ba thành phần chính: protein Klotho tăng cường chức năng não, Follistatin xây dựng cơ bắp và enzyme SIRT1 tăng mức năng lượng. Người phụ nữ tin tưởng hỗn hợp này sẽ hồi sinh cả trí tuệ lẫn thể chất, thậm chí kéo dài tuổi thọ vượt xa kỳ vọng.

Đây chỉ là bước đi mới nhất trong hành trình 5 năm "biohacking" (tự tối ưu hóa cơ thể) tiêu tốn hơn nửa triệu bảng của cựu giám đốc ngân hàng này. Hiện sống tại tòa tháp Shakespeare (London), bà Sands duy trì lịch trình dày đặc với việc uống 70 loại thực phẩm chức năng mỗi ngày, gội đầu bằng dầu gội cừu và ngủ trên ga trải giường dệt sợi bạc để giảm viêm.

Bà Helga Sands. Ảnh: The Sunday Times

Quyết liệt hơn, người phụ nữ U90 tự biến căn bếp nhà mình thành phòng thí nghiệm. Bà đặt mua các hợp chất chưa được Anh cấp phép từ Ấn Độ hoặc Mỹ để tự pha chế thuốc bôi và dung dịch bổ trợ. Bà sử dụng dasatinib và quercetin - các hợp chất chống ung thư và oxy hóa - để loại bỏ tế bào già cỗi (senescent cells). Bà cũng chi 2.000 bảng mỗi quý để tự tiêm 2.000 tỷ túi ngoại bào (exosomes) chiết xuất từ nước ối nhằm phục hồi da, đồng thời thực hiện lọc máu và truyền khí ozone định kỳ để tối ưu hóa chuyển hóa oxy.

"Có thể bạn thích ý tưởng qua đời rồi lên thiên đường, nhưng tôi thì không. Tôi muốn tiếp tục sống vì đời còn quá nhiều điều để hướng tới. Thay vì chậm lại, tôi đang tăng tốc", bà Sands chia sẻ. Người phụ nữ nói thêm gần đây có người hỏi nếu sống đến tuổi 120 hay 130 thì bà đã thỏa mãn chưa?

"Câu trả lời là không đời nào. Tôi hoàn toàn không có giới hạn cho mình", Sands bày tỏ.

Cuộc đua trường sinh vốn được xem là sân chơi của những tỷ phú công nghệ trẻ tuổi như Bryan Johnson (48 tuổi) hay Mark Zuckerberg (41 tuổi). Tuy nhiên, bà Sands chứng minh tham vọng này không phân biệt tuổi tác. Sinh năm 1938 tại Đức, bà từng sống sót qua Thế chiến II, đi bộ 8 tháng ròng rã từ Tiệp Khắc về Düsseldorf giữa làn đạn. Sau khi định cư tại London và thành công trong lĩnh vực tài chính tại Nomura, bà nghỉ hưu năm 1997 và bắt đầu hành trình tìm kiếm sự bất tử.

Bà Sands khẳng định các liệu pháp đang phát huy tác dụng rõ rệt khi khối lượng cơ bắp tăng lên, khả năng thăng bằng cải thiện và nhiều bệnh mạn tính biến mất. Bà duy trì thói quen đi bộ 10.000 bước mỗi ngày, nhưng thường phải đi một mình vì bạn bè đồng trang lứa không còn đủ sức khỏe để theo kịp.

Mỗi ngày, bà Sands uống từ 50 đến 70 loại thực phẩm chức năng khác nhau. Ảnh: The Sunday Times

Dù con gái không hoàn toàn ủng hộ, bà Sands vẫn kiên định làm "người mở đường". Bà và chồng thậm chí đã thành lập một công ty khởi nghiệp với hy vọng sản xuất đại trà loại "cocktail trẻ hóa" sắp thử nghiệm tại Panama. "Có những phương pháp thực sự hiệu quả nhưng bị rào cản pháp lý ngăn chặn. Chúng tôi quyết định cứ làm thôi", bà nói.

Các chuyên gia cảnh báo kiểu tự thí nghiệm ấy tiềm ẩn những rủi ro cực kỳ nguy hiểm. Giáo sư Ilaria Bellantuono từ Đại học Sheffield cho hay tính an toàn và hiệu quả của các liệu pháp mà bà Sands đang thử nghiệm vẫn chưa được kiểm chứng thông qua các thử nghiệm trên người. "Quan điểm của tôi là không nên sử dụng các liệu pháp kiểu này cho đến khi chúng được kiểm chứng nghiêm ngặt qua các cuộc thử nghiệm lâm sàng bài bản", giáo sư nói.

Bình Minh (Theo The Sunday Times)