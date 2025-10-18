Phóng viên Hàn Quốc kể trải nghiệm suýt sa vào ổ lừa đảo ở Campuchia

Đi thị sát khu phức hợp lừa đảo ở Phnom Penh, phóng viên Park bị một người kéo vào trong, nhưng anh kịp vùng ra để chạy thoát thân.

20h ngày 13/10, phóng viên Park Seong-won từ báo Chosun của Hàn Quốc nhận được tin nhắn từ tổng biên tập tòa soạn: "Tình hình tội phạm ở Campuchia rất nghiêm trọng, cậu phải lên đường ngay lập tức".

Park vội vàng thu xếp hành lý và rà soát những tin tức gần đây liên quan đến hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Anh lập tức bố trí một điều phối viên và tài xế địa phương đi cùng, lên chuyến bay thẳng của Korean Air. Vừa đến Campuchia, thời tiết ẩm ướt cùng khung cảnh đêm tối tĩnh mịch càng khiến anh cảm thấy căng thẳng.

Taeja Danji, một ổ tội phạm quy mô lớn nằm ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ngày 15/10. Ảnh: Chosun

Sáng 15/10, Park đặt chân đến Wenchidanji, khu phức hợp lừa đảo ở Phnom Penh, thủ đô Campuchia, và Taejang - Mangodanji, nằm cách Phnom Penh khoảng một giờ lái xe.

Khu Wenchidanji có tường bao cao, che chắn gần như mọi thứ bên trong, với dây thép gai dày đặc và camera giám sát bố trí khắp nơi, cho thấy nó được bảo vệ nghiêm ngặt như thế nào.

Đây là khu thuộc sở hữu của Prince Holding Group﻿, một tập đoàn đa ngành do ông Chen Zhi, doanh nhân gốc Hoa nhập tịch Campuchia sáng lập và điều hành. Tập đoàn này nổi tiếng với các hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính và dịch vụ tiêu dùng, nhưng cũng bị Mỹ và các cơ quan quốc tế cáo buộc là nơi tiến hành hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia lớn nhất châu Á tại Campuchia.

Trong lúc Park đi khảo sát xung quanh khu nhà, một chiếc xe van màu trắng tiến vào khu phức hợp. Một người đàn ông nói tiếng Trung Quốc từ trong xe bất ngờ xông ra, lao về phía Park. Người này cố giật máy ảnh và kéo tay Park nhằm lôi anh vào bên trong.

Biết rằng mình sẽ đối mặt nguy hiểm nếu bị kéo vào trong cánh cổng của khu vực hợp, Park gạt tay người này ra và chạy thục mạng về nơi đông người. Thoát khỏi kẻ truy đuổi, anh lên xe báo chí và lập tức rời đi.

"Đó thực sự là một trải nghiệm rợn người", anh nói. "Nỗi sợ hãi và kinh hoàng của các nạn nhân bị tra tấn, bắt giam ở những khu vực lừa đảo có lẽ cũng như vậy".

Sang ngày 16/10, anh đến một khu lừa đảo khác nằm bên trong Công viên Quốc gia Bokor, cách Phnom Penh khoảng 200 km. Sau khi đi qua cổng công viên và được hỏi "anh đến từ đâu?" hay "muốn đi đâu?", Park đi xe thêm khoảng một tiếng và phát hiện một khu phức hợp có bảng hiệu bằng tiếng Trung Quốc.

"Rất nhiều bảo vệ đứng ở lối vào, ánh mắt họ nhìn về phía đội báo chí khiến tôi bất an", Park kể. "Khi một phóng viên đưa máy ảnh lên để ghi hình, tài xế cảnh báo 'Hãy cẩn thận, cố gắng tránh gây chú ý. Đây là khu vực nguy hiểm, chúng ta không thể dừng xe'".

Nghe lời cảnh báo, họ không dám manh động. Người tài xế tiếp tục lái xe chầm chậm đi qua những ánh nhìn sắc lẹm của đội bảo vệ.

Đội bảo vệ bên ngoài một khu phức hợp ở Công viên Quốc gia Bokor ngày 16/10. Ảnh: Chosun

Park được điều động lên đường sau khi truyền thông Hàn Quốc sôi sục vì sự việc một sinh viên nước này bị bắt cóc, tra tấn đến chết tại Campuchia hồi tháng 8. Nếu Park bị lôi vào khu phức hợp Wenchidanji trong chuyến điều tra ngày 15/10, nhiều người tin rằng anh có lẽ cũng phải chịu số phận tương tự.

Sau cái chết của nam sinh viên, chính phủ Campuchia và các cơ quan điều tra quốc tế đang phối hợp truy quét nhiều tổ chức có liên quan trong khu vực xung quanh thủ đô Phnom Penh, bao gồm cả Wenchidanji. Khu phức hợp này bị đánh giá là trung tâm hoạt động của mạng lưới lừa đảo với nhiều nạn nhân đa quốc gia, bị ép làm việc trong điều kiện tàn nhẫn và chịu chế độ giám sát nghiêm ngặt.

Theo đài KBS News, đoàn công tác liên ngành của chính phủ Hàn Quốc ngày 16/10 đã tới kiểm tra các khu phức hợp do tập đoàn Prince Holding Group quản lý, trong đó có Wenchidanji. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ phát hiện toàn bộ người làm việc bên trong đã rời đi, với những ly mì ăn dở, chai nước, vật dụng cá nhân vứt lăn lóc trên sàn

Giới chức Campuchia sau đó xác nhận tổ chức lừa đảo đã nhận được tin báo và kịp thời bỏ trốn trước khi cảnh sát ập đến.

Rất nhiều người Hàn Quốc bị lừa tới Campuchia, bị tra tấn vì từ chối tham gia hoạt động lừa đảo. Tuy nhiên, một số người sau khi được các băng đảng chi trả hậu hĩnh lại bắt đầu quen với công việc tội phạm và ngày càng dấn thân sâu.

Phóng viên Park trên chuyến xe taxi tới Phnom Penh tối 14/10. Ảnh: Chosun

Ahn, ngoài 20 tuổi, đã tin lời một người bạn và tới Phnom Penh vào tháng 5 năm ngoái để gia nhập một trung tâm lừa đảo. Nơi Ahn được đưa đến sau khi lên xe từ sân bay là một tòa nhà 28 tầng nằm giữa lòng thành phố. Hàng trăm thành viên, được chia thành hàng chục đội, đang thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến nhắm vào công dân Hàn Quốc cùng hàng loạt quốc gia khác.

Ahn bị giam tại đây và luân phiên làm việc giữa các đội lừa đảo qua điện thoại và dụ dỗ đầu tư bất hợp pháp. Nếu không tuân thủ hay không đạt chỉ tiêu, Ahn sẽ bị những kẻ quản lý trung tâm đánh đập. Vừa tống tiền đồng hương, anh ta đồng thời cũng trở thành nạn nhân của chính tổ chức này.

Hồi tháng 8, cảnh sát Hàn Quốc tiến hành điều tra Ahn. Một "đồng nghiệp", người cũng bị giam trong cùng tòa nhà, bị cảnh sát bắt khi về nước và khai ra tên Ahn. Anh này bị đưa vào danh sách "Thông báo Đỏ" của Interpol, mức truy nã cao nhất đối với tội phạm bỏ trốn ở nước ngoài.

Sau khi chật vật trốn thoát khỏi tổ chức và trở về Hàn Quốc, Ahn bị cảnh sát bắt và đang hầu tòa với cáo buộc lừa đảo. "Giai đoạn đầu, tôi cố gắng tìm cách trốn khỏi tổ chức, nhưng sau khi được công nhận về thành tích lừa đảo và nhận các khoản thưởng hàng nghìn USD, tôi đã vô tình trở thành một phần của nhóm", Ahn kể.

Jeong, 28 tuổi, lại lên máy bay tới Campuchia sau khi thấy một quảng cáo hứa dạy về đầu tư tiền ảo và được đề nghị mức lương cơ bản 2.000 USD.

Từ tháng 12 năm ngoái, Jeong tham gia các hoạt động lừa đảo trong khoảng hai tháng tại một khu phức hợp tội phạm ở Poipet, gần biên giới Campuchia - Thái Lan. Một người tự xưng là "Giám đốc Cha" trên Telegram tuyên bố đây là "công việc lợi nhuận cao hợp pháp", nhưng Jeong sau đó lại bị ép thực hiện các vụ "lừa tình" qua mạng.

Lo sợ hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục công việc, Jeong mạo hiểm tính mạng để trốn thoát. Tuy nhiên, khi trở về, anh nhận được giấy triệu tập của cảnh sát. Cuối cùng, Jeong bị chuyển hồ sơ sang công tố viên hồi tháng 6 với cáo buộc lừa đảo.

"Những tổ chức đó buộc bạn phải lừa đảo để tồn tại, dù bạn biết chúng là bất hợp pháp", Jeong phân trần.

Vũ Hoàng (Theo Chosun, Korea Times, Korea Herald)