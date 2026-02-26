Phỏng vấn học bổng trung học với giám đốc tuyển sinh trường nội trú Mỹ

Wisconsin Lutheran High School phối hợp cùng Capstone Vietnam tổ chức chuỗi sự kiện xét học bổng, cung cấp thông tin về chương trình học, lộ trình tuyển sinh.

Chương trình có sự tham gia của ông Nathan King, Giám đốc Tuyển sinh quốc tế của trường. Tại đây, học sinh đủ điều kiện có thể tham gia phỏng vấn trực tiếp 1-1 để được xem xét học bổng International Student Diversity Scholarship. Việc xét học bổng dựa trên hồ sơ học thuật và kết quả phỏng vấn của từng em.

Sự kiện diễn ra lúc 18h30 - 20h30 thứ Tư, ngày 4/3 tại văn phòng Capstone Hà Nội (Số 2 Lê Quý Đôn, phường Hai Bà Trưng) và 18h30 - 20h30 thứ Hai, ngày 9/3 tại văn phòng Capstone TP HCM (số 22 Trần Quý Khoách, phường Tân Định).

Wisconsin Lutheran High School (WLHS), trường trung học tư thục nội trú tại bang Wisconsin (Mỹ), thành lập hơn 120 năm tại thành phố Milwaukee. Trường xây dựng chương trình giáo dục hướng tới mục tiêu chuẩn bị sẵn sàng cho học sinh bước vào các đại học hàng đầu từ bậc trung học.

WLHS cho phép học sinh "đi trước đại học" qua hệ thống môn học nâng cao và tín chỉ kép. Trường cung cấp 20 môn Advanced Placement (AP) cùng các khóa học lấy tín chỉ đại học hợp tác với các trường lân cận. Nhờ đó, học sinh có thể tích lũy tín chỉ từ bậc trung học, rút ngắn thời gian và giảm chi phí khi bước vào đại học. Bên cạnh đó, với hơn 150 môn học trải rộng từ khoa học, kỹ thuật, kinh doanh đến nghệ thuật và truyền thông, trường khuyến khích người học khám phá năng lực cá nhân, xây dựng hồ sơ học thuật phù hợp với định hướng ngành học tương lai.

Nhờ vậy, trong nhiều năm qua, học sinh của trường trúng tuyển vào các đại học hàng đầu tại Mỹ như Harvard, Cornell, Duke, UC Berkeley hay Georgia Institute of Technology. Theo thống kê của WLHS, trong 8 năm liên tiếp, trường ghi nhận học sinh đạt điểm ACT tuyệt đối 36/36. Kết quả này đến từ sự phối hợp giữa giáo viên bộ môn và đội ngũ cố vấn học thuật, những người theo sát từng học sinh trong quá trình xây dựng lộ trình học tập, hồ sơ đại học.

Song song với học thuật, WLHS chú trọng yếu tố an toàn và đời sống của học sinh quốc tế qua mô hình nội trú trọn gói. Ký túc xá Honey Creek Hall nằm ngay trong khuôn viên trường, chỉ cách lớp học một phút đi bộ, được quản lý và giám sát 24/7 bởi đội ngũ nhân sự sống cùng học sinh.

Mô hình chi phí trọn gói bao gồm học phí, ăn ở, sách vở, máy tính cá nhân và các hoạt động cuối tuần có thể giúp phụ huynh dễ dàng kiểm soát tài chính, hạn chế phát sinh. Theo đại diện trường, kỷ luật và tình yêu thương luôn song hành tại Honey Creek Hall. Giáo viên nội trú trực tiếp giám sát giờ tự học buổi tối và quản lý việc sử dụng thiết bị điện tử, giúp các em rèn luyện lối sống tự lập, có trách nhiệm, trưởng thành hơn.

Hiện, WLHS có hơn 60 câu lạc bộ và đội nhóm, từ robotics, kinh doanh, diễn thuyết đến âm nhạc và thể thao. Các hoạt động này giúp các em rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, tư duy phản biện và khả năng làm việc nhóm, những yếu tố quan trọng trong môi trường đại học.

Ngoài ra, trường có chương trình "Cố vấn học sinh Mỹ" do ông Nathan King trực tiếp vận hành, kết nối du học sinh mới với học sinh bản xứ. Sự hỗ trợ này giúp học sinh quốc tế nhanh chóng vượt qua rào cản ngôn ngữ và hòa nhập văn hóa.

Nhật Lệ