Phỏng vấn học bổng cùng 25 trường THPT nội trú Mỹ

25 trường trung học phổ thông nội trú Mỹ tham dự triển lãm du học của AMVNX sẽ phỏng vấn học sinh để cấp học bổng, hỗ trợ tài chính đến 60%.

Triển lãm là sự kiện thường niên, tạo cầu nối cho phụ huynh và học sinh Việt Nam tiếp cận trực tiếp các trường THPT nội trú hàng đầu nước Mỹ. Sự kiện diễn ra vào 16h - 20h, thứ Bảy, ngày 27/9 tại Khách sạn Daewoo, Hà Nội và Chủ Nhật, ngày 28/9 tại Khách sạn Rex, TP HCM.

Sự kiện triển lãm năm 2024 của AMVNX thu hút đông đảo khách tham dự. Ảnh: AMVNX

Tại sự kiện, phụ huynh và học sinh có thể gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với Giám đốc tuyển sinh các trường để khám phá sâu hơn về môi trường học thuật, đời sống nội trú, và đặt câu hỏi cụ thể về thế mạnh nổi bật của từng đơn vị. Các trường cũng thực hiện phỏng vấn giành học bổng với tổng giá trị đến hàng chục tỷ đồng trong khuôn khổ chương trình.

AMVNX cũng công bố một số đơn vị trong danh sách trường cấp hỗ trợ tài chính, gồm:

Tên trường Bang Học phí gốc 2025-2026 Mức hỗ trợ tài chính Montverde Academy Florida 58.815 USD Đến 25% Admiral Farragut Academy Florida 64.000 USD Đến 40% St Johnsbury Academy Vermont 72.700 USD Đến 55% The Stony Brook School New York 73.700 USD Đến 30% Annie Wright Schools Washington 77.225 USD Đến 45% Wayland Academy Wisconsin 71.800 USD Đến 60%

Bên cạnh đó, sự kiện có sự chia sẻ của các phụ huynh có con du học Mỹ, đội ngũ chuyên gia AMVNX với hơn 19 năm kinh nghiệm định hướng chiến lược xây dựng hồ sơ du học tối ưu theo cá nhân.

Trường THPT nội trú Northfield Mount Hermon School tại sự kiện của AMVNX. Ảnh: AMVNX

Ngoài ra, AMVNX tặng ưu đãi miễn 100% phí dịch vụ làm hồ sơ du học khi đăng ký tại triển lãm. Chính sách này được áp dụng duy nhất trong sự kiện, nhằm hỗ trợ tối đa cho học sinh tham gia.

Với phụ huynh, học sinh quan tâm đến chính sách visa Mỹ, Tổng Giám đốc AMVNX - ông Eric Burling sẽ trực tiếp cập nhật thông tin và giải đáp thắc mắc.

Ông Eric Burling chia sẻ tại sự kiện của AMVNX. Ảnh: AMVNX

AMVNX là tổ chức giáo dục Mỹ có trụ sở chính tại Lincoln, bang Nebraska với hai văn phòng đại diện tại Hà Nội và TP HCM. Trong 16 năm qua, đơn hợp tác với hơn 350 trường THPT nội trú Mỹ, hỗ trợ hàng nghìn học sinh Việt Nam nhập học thành công với suất học bổng, hỗ trợ tài chính lớn.

Nhật Lệ