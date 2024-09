Phòng ngừa cảm cúm cho trẻ lúc giao mùa

Smartbibi FluC chứa thành phần chiết xuất từ thảo dược châu Âu như: nhựa Tolu Balsam, rễ thục quỳ, rễ cúc tím, vitamin C, nụ tầm xuân, sơ ri, sữa ong chúa. Sản phẩm giảm nguy cơ, triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm do sức đề kháng kém, hỗ trợ đường hô hấp trên, chống oxy hóa, tăng cường sức khỏe.

Nhà sản xuất không dùng gluten, lactose, cồn, không chất tạo màu. Sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, dành cho trẻ từ một tuổi trở lên, người lớn sức đề kháng kém, ho, đau rát họng, viêm họng do cảm lạnh, cảm cúm.

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Giấy phép quảng cáo số 826/2022/XNQC-ATTP, do Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm cấp ngày 22/5/2022.

