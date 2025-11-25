Phòng lab nha khoa SGC tăng ca phục vụ kiều bào dịp Tết

Phòng lab của nha khoa SGC tăng ca nhằm rút ngắn thời gian chế tác, đáp ứng nhu cầu làm răng tăng cao của kiều bào dịp cận Tết.

Cuối năm là thời điểm lượng kiều bào từ Mỹ, Australia, Canada và châu Âu trở về Việt Nam tăng mạnh. Song song với nhu cầu thăm gia đình và du lịch, dịch vụ thẩm mỹ răng, đặc biệt là răng sứ và implant cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Đại diện nha khoa SGC cho biết thời gian cận Tết, số khách Việt kiều sử dụng dịch vụ răng sứ thẩm mỹ và phục hình implant tăng cao, phòng lab tại cơ sở được vận hành gần như liên tục để đáp ứng tiến độ, nhất là với những trường hợp kiều bào có thời gian lưu trú ngắn.

Khách hàng thăm khám tại Nha khoa SGC. Ảnh: Nha khoa SGC

Cũng theo vị đại diện này, lý do nhiều kiều bào lựa chọn SGC vì cơ sở này sở hữu phòng lab chế tác răng ngay tại phòng khám. Phòng lab được trang bị hệ thống máy móc hiện đại như máy scan 3D, máy cắt CAD/CAM, lò nung, lò nướng sứ... kết hợp vật liệu nhập khẩu, giúp sản phẩm đạt độ chính xác, thẩm mỹ và độ bền cao.

Bên cạnh thiết bị, đội ngũ kỹ thuật viên cũng được đào tạo theo tiêu chuẩn thẩm mỹ quốc tế. Mỗi công đoạn đều có kỹ thuật viên phụ trách và kiểm soát chất lượng, giúp sản phẩm hoàn thiện hài hòa giữa công nghệ và yếu tố thẩm mỹ cá nhân hóa.

Đội ngũ kỹ thuật viên đang làm việc tại phòng lab SGC. Ảnh: SGC

Anh Tuấn, Việt kiều Australia chia sẻ, mỗi lần về nước anh thường chỉ có hai, ba tuần. Lần này làm răng mất khoảng hai ngày là xong, nhờ vậy anh có thêm thời gian thăm gia đình và đi du lịch. "Ăn uống cũng thoải mái, trước khi về lại Australia còn được nhắc tái khám nên khá yên tâm", anh nói.

Việc sở hữu lab tại chỗ cũng giúp SGC rút ngắn thời gian chế tác. Thay vì phải chờ 5 - 7 ngày như khi gửi qua đơn vị bên ngoài, một hàm răng sứ có thể hoàn thiện trong khoảng hai ngày, các điều chỉnh theo yêu cầu cũng được thực hiện ngay trong ngày, phù hợp với khách hàng phải di chuyển nhiều.

Khách hàng trải nghiệm dịch vụ tại Nha khoa SGC. Ảnh: SGC

Một yếu tố khác là chi phí. Khi chủ động lab nội bộ, phòng khám không phát sinh chi phí gửi mẫu, vận chuyển hay chế tác tại đơn vị thứ ba. Nhờ đó, giá dịch vụ phục hình tại SGC có phần cạnh tranh hơn so với nhiều nơi trong khu vực, giúp giảm áp lực tài chính cho khách hàng, đặc biệt là kiều bào có nhu cầu kết hợp điều trị và du lịch.

Nha khoa SGC cho biết đang tiếp tục cải tiến quy trình, kỹ thuật và dịch vụ nhằm phù hợp hơn với nhóm khách hàng Việt kiều. Cơ sở này cũng hỗ trợ đưa đón sân bay, hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú trong quá trình điều trị. Dịp cận Tết, khách đặt hẹn được chụp CT Conebeam và tư vấn phác đồ điều trị miễn phí.

Thế Đan