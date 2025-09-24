Phòng học dựng bằng tôn ở TP HCM

TP HCM4 phòng ở trường Tiểu học Đông An được làm bằng tôn, khiến học sinh khổ sở vì vừa nóng nực, vừa thiếu ánh sáng.

Ngày 24/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM kiểm tra cơ sở vật chất trường Tiểu học Đông An, phường Tân Đông Hiệp, sau phản ánh của một số phụ huynh.

Thầy Nguyễn Hữu Tài, Hiệu trưởng, cho biết trường có hai cơ sở, tổng 17 lớp với hơn 670 học sinh. Trong đó cơ sở 2 có 5 phòng học, cơ sở chính có 12 phòng.

4 phòng học được làm bằng tôn (cả mái và tường) có khoảng chục năm trước, được sửa sang hàng năm để sử dụng. Dù vậy, qua nhiều năm, tôn đã bị gỉ sét. Mỗi khi trời nắng, phòng rất nóng, mưa thì tạo ra tiếng ồn lớn.

Theo thầy, việc xây phòng tạm là do khuôn viên nằm trong hành lang đường bộ, không thể xây dựng nhà kiên cố. Trường cũng không huy động được kinh phí để cải tạo. Học sinh ở đây đa phần là con em công nhân.

Thầy Tài chi hay trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã có phương án xây trường mới, bố trí quỹ đất, đang chờ phê duyệt dự án.

Lớp học được xây dựng hơn 15 năm nay. Ảnh: Phước Tuấn

TP HCM sau sáp nhập là siêu đô thị giáo dục với khoảng 2,5 triệu học sinh, gần 3.600 trường họ. Khó khăn về cơ sở vật chất, trường lớp là vấn đề nổi cộm, đặc biệt ở khu vực Bình Dương cũ.

Ngoài trường Tiểu học Đông An, phụ huynh trường Tiểu học Vĩnh Tân, gần đây phản ứng vì con em phải học trong các phòng học tạm, xuống cấp, mặt bàn bong tróc, chân ghế rỉ sét. Ngoài ra, kích cỡ bàn ghế không phù hợp với học sinh.

Hay trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, có tới 103 lớp, trong khi chỉ có 54 phòng học, thuộc diện quá tải nhất cả nước.

Lãnh đạo địa phương cho biết lý do là dân số tăng cơ học nhanh.

UBND TP hôm 22/9 đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương tổng rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở tất cả trường công lập; phân loại mức độ hư hỏng và tham mưu phương án sửa chữa, đầu tư mới, báo cáo trước ngày 30/9.

Thành phố yêu cầu UBND phường, xã, đặc khu chủ động bố trí, tạm ứng kinh phí từ ngân sách địa phương để sửa chữa ngay những hư hỏng nghiêm trọng. Những điểm trường có nguy cơ mất an toàn, xuống cấp cần báo về Sở Giáo dục.

Một phòng học được làm tạm trong khuôn viên trường. Ảnh: Phước Tuấn

Phước Tuấn