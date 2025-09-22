Trường quá tải, học sinh phải dùng bàn ghế hỏng

TP HCMQuá tải vì đông học sinh, Tiểu học Vĩnh Tân phải dùng 4 phòng học tạm, bàn ghế phần nhiều hư hỏng, khiến phụ huynh phản ứng.

Sáng 22/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM khảo sát thực tế trường Tiểu học Vĩnh Tân (Bình Dương cũ), sau khi phụ huynh phản ánh con em phải dùng bàn ghế cũ, mặt bàn bong tróc, chân ghế gỉ sét, phòng học xuống cấp.

Trường lý giải đây là 4 phòng học tạm, được xây dựng đã gần 30 năm nên đã xuống cấp. Trước đây, trường dùng làm phòng kho, thực hành, chứa thiết bị... Tuy nhiên, năm nay, số học sinh tăng hơn 240 em so với năm học trước, các phòng này được trưng dụng cho 8 lớp học (chia ca sáng - chiều), tận dụng bàn ghế cũ. Trong đó phần lớn đã hư hỏng, một số quá thấp so với cơ địa của học sinh khiến các em khó ghi chép.

Đoàn giám sát kiểm tra cơ sở vật chất ở trường Tiểu học Vĩnh Tân, sáng 22/9. Ảnh: Phước Tuấn

Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tân cho biết sẽ thay mới toàn bộ bàn ghế của bốn lớp học nói trên.

"Số bàn ghế này sẽ được chở về trong chiều nay, ngày mai các em sẽ có bàn ghế mới", lãnh đạo phường cho biết. Ngoài ra, Phường lên kế hoạch sơn sửa 4 phòng học này trong hai ngày cuối tuần, để đảm bảo cảnh quan sạch đẹp.

Trường Tiểu học Vĩnh Tân hiện có khoảng 2.100 học sinh. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sĩ số lớp ở bậc này là 35, nhưng vì quá đông, trường phải xếp từ 45 tới 50 em mỗi lớp.

Đại diện phường lý giải do dân số trên địa bàn tăng quá nhanh. Ngoài trường Vĩnh Tân, phường còn một trường tiểu học nữa nhưng vẫn không đáp ứng đủ. Vì thế, chính quyền dự kiến xây thêm trường mới trong thời gian tới.

Một phòng học tạm ở trường Tiểu học Vĩnh Tân, sáng 22/9. Ảnh: Phước Tuấn

Trưa nay, UBND TP đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính khẩn trương điều phối, bố trí ngay bàn ghế, trang thiết bị thay thế, đảm bảo điều kiện học tập an toàn, đầy đủ cho học sinh trường Tiểu học Vĩnh Tân.

Sở Giáo dục và Đào tạo phải cùng các địa phương tổng rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở tất cả trường công lập; phân loại mức độ hư hỏng và tham mưu phương án sửa chữa, đầu tư mới, báo cáo về UBND trước ngày 30/9.

Thành phố yêu cầu UBND phường, xã, đặc khu chủ động bố trí, tạm ứng kinh phí từ ngân sách địa phương để sửa chữa ngay những hư hỏng nghiêm trọng. Những điểm trường có nguy cơ mất an toàn, xuống cấp cần báo về Sở Giáo dục.

Phước Tuấn - Lệ Nguyễn