Phong độ tuổi ngũ tuần của Cate Blanchett

Ở "Don't Look Up", Blanchett nhận vai người dẫn chương trình truyền hình Brie Evantee xinh đẹp. Nhân vật không có nhiều đất diễn nhưng để lại dấu ấn với khả năng ăn nói, quyến rũ nam chính do Leonardo đóng. Ảnh: Netflix